Så fräscht är vattnet på kommunens badplatser – NT har hela listan

På webbsidan Badplatsen listar Havs- och vattenmyndigheten på uppdrag av Folkhälsomyndigheten varje år vattenkvalitén på Sveriges badplatser. Det som visas i listan är halten tarmbakterier i vattnet, samt andra viktiga uppgifter såsom eventuell algblomning. Och i hela Norrtälje är det fritt fram att plaska på, enligt listan. Alla badplatser som provtagning har gjorts på i Norrtälje får nämligen tre stjärnor, vilket är det högsta betyget.

– Det är sällan som proverna är otjänliga och om de skulle vara det så vidtar vi snabbt åtgärder, säger Malin Larsson, skyddsinspektör på Norrtälje kommun.

I Norrtälje klassas nio badplatser som EU-bad, vilket innebär att de har minst 200 badgäster per dag under högsäsong. På dessa badplatser görs 3-4 provtagningar per säsong. För mindre badplatser är det kommunerna själv som bestämmer hur många provtagningar som görs. I Norrtälje kommun anges åtta badplatser som "Ej klassificerad" i listan. På dessa badplatser kan det dock vara så att provtagningar har gjorts, men att de inte har rapporterats in eller att sidan inte har hunnit uppdateras, förklarar Malin Larsson.

Norrtelje Tidning berättade igår om att extremvärmen har lett till algblomning i hela Stockholmsområdet. Malin Larsson menar dock att det inte finns någon anledning att oroa sig i nuläget eftersom kommunen snabbt brukar få information om algförekomst på Norrtäljes badplatser. Men hon uppmanar ändå badgäster att använda sitt sunda förnuft innan de hoppar i plurret.

– Med den här väderleken kan det ju snabbt ändras, så med tanke på algblomning så det kan vara bra att ha lite uppsikt om vattnet ser grönt ut. Men vi har koll på kommunen och brukar vara snabba på att sätta upp skyltar och skriva på vår webbsida om vi avråder från bad, säger hon.

Bad med tre stjärnor (utmärkt kvalitet):

Arkadien (EU-bad)

Bergshamra, Mora

Björkö, Marumsbadet

Blidö. Rådmansholmen (EU-bad)

Erken, Svanberga (EU-bad)

Gisen (EU-bad)

Grisslehamn, Kvarnsandsbadet

Gräddö, Björkö Örn (EU-bad)

Herräng, Uddham (EU-bad)

Kärleksudden (EU-bad)

Largen

Lommaren (EU-bad)

Lundabadet (EU-bad)

Malsta

Mälbybadet

Nysättrabadet

Rånäs, Lindbacken

Sandbanken

Singö, Backbyn

Solöbadet

Spillersboda, Spillersbodabadet

Söderbykarl, Rådasjön

Vängsjön

Vätö, Håknäs (Sandviken)

Ej klassificerade badplatser:

Badviken Grisslehamn

Bergbybaden

Gillfjärden

Gunnsjön

Lågarö-Örn

Rådmansö, Åkeröbadet

Väddö, Sandvikens camping

Österviken