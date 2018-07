Så bevakar Norrtelje Tidning årets stora raggarträff i Norrtälje – American Car Show

Anmäl text- och faktafel

Klockan 13.00 på lördag börjar vår sändning där ni få möta såväl arrangörer och utställare som besökare.

Det blir också stort reportage och bildextra med en överdos av krom och lack på nätet framåt kvällningen.

Men årets American Car Show drar egentligen igång redan på fredagskvällen med stor fest och uppträdanden av Robert Gustavssons fuldansande band Rolandz ute vid klubbhuset på Braxenvägen i Görla. Från den tillfälliga scenen därute uppträder även 4U.

Vi har även träffat klubbens ordförande Anders Jonsson som berättar om hur allt började för 41 år sedan, som ett sätt att ge raggarna ett bättre rykte.

Efter lördagens utställning i Societetsparken fortsätter festen ute på Görla. rockabilly legendaren Eva Eastwood.

Några av lördagens hålltider:

11.30 - musik på scenen med Billy Bremner med Rocket 88 och

13.30 - Little Gerhard framträder med bandet Rocket 88.

17.30 - prisutdelning och därefter defilerar cruisingbilarna ut ur parken.

Prisutdelningen kommer vi att redovisa på nätet på söndagen.

FAKTA OM UTSTÄLLNINGEN:

Deltagarna tävlar i elva klasser varav de flesta är jurybedömda. Det är bland annat bästa före 50-, 50-, 60-, 70- och 80-talsbil. Dessutom tillkommer bästa epa-traktor, bästa europé, bästa custom samt hotrod. Publikens röst samt best in show samt juryns eget pris tillkommer också. Juryns pris går till den bil som de tycker är bäst men som inte platsar i någon av de andra grupperna.

TRAFIKEN:

Med anledning av eventet kommer gatorna Bergsgatan och Roslagsgatan att vara avstängda mellan klockan 06:00-18:00 för alla utom boende samt utställare. Även Billborgsgatan-Vegagatan samt Bangårdsgatan och Narvagatan-Fridstorpsgatan spärras av under den tiden.

Följande parkeringsplatser spärras av på fredag kl. 17 och öppnas efter evenemanget senast på lördag kl. 23: Kv. Vulkanus (vid Åtellet), Brännäset (Musikskolan), Badstugatan längs med Societetsparken och Bältartorpsgatan längs med Roslagsparken

Även busstrafiken kommer att drabbas. Busslinjerna 638, 645, 652, 656 och 658 kommer att ledas om och köra via Baldersgatan. Hållplatserna Bangårdsgatan, Narvagatan och Rodenkyrkan kommer att dras in under dagen.