Rusa rakt in i partyt - "Det är en livsstil snarare än tävling"

På en hemlig plats cirka en och och en halv timme norr om Stockholm kommer deltagarna inom loppet av 30 timmar att uppleva god mat och dryck, yoga, musik, inspirationstal, men kanske framförallt gemenskap. Detta efter att de har motionerat sig fram till festivalområdet det vill säga. Under lördagsmorgonen kommer skaparna av festivalen "No such place", Kristian Hell och Sofie Mattsson, att möta upp omkring 150 personer i Norrtälje och dela ut kartor som leder dem till festivalen en halvmaraton bort från staden.

– Vi kommer bara att sälja 150 biljetter. Det beror främst på att vi vill åstadkomma en intim känsla och att folk ska hinna få kontakt med så många som möjligt. Det ska inte bara finnas festivaler som Way out west och dylikt att välja på, säger Kristian Hell.

Nytt för i år är att kosten som serveras är helt vegansk, man har fler bokade dj:s, varav majoriteten är kvinnliga, och man har ett samarbete med Naturkompaniet som innebär att alla deltagare får skräppåsar som ska fyllas med skräp på vägen in i skogen. Ledorden för festivalen är Travel by foot, Relax, Eat well, Leave no tracks och Togetherness.

– Jag skulle säga att löpning är världens mest tillgängliga sport, men det är viktigt att komma ihåg att det är en livsstil snarare än en tävling. I mina löparkretsar pratar vi inte löpning, vi bara springer och sedan äter vi middag ihop, säger Kristian Hell.

Han tycker att det är synd att medvetenhet har fått en tråkighetsstämpel.

– Människor är alldeles för stressade, uppkopplade och omedvetna idag. Vi måste börja tänka på vår planet och se till att inte lämna så stora ekologiska fotavtryck efter oss. Ärligt talat komma jag stänga festivalen om jag ser någon slänga en fimp på marken, säger han.

Med det sagt är det inte förbjudet att festa loss på platsen, bara man inte strävar efter en destruktiv kaosfylla.

– Jag ser musiken och drickandet som en del av avkopplingen, och självklart kommer vi ha dansgolv även i år!

No such place

Vad: En festival med fokus på hållbarhet, personlig utveckling men också klassiskt festande.

När: 6-8 juli.

Hur: Biljetter går att köpa på nosuchplace.se. Först till kvarn gäller.

Var: Hemlig destination i närheten av Norrtälje. Platsen tillkännages strax innan festivalen startar.