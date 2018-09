Runt ettusen Norrtäljebor trotsade friska vindar när Sjötullstorget invigdes

Anmäl text- och faktafel

Att det blåste kraftig fick även de som följde med i Norrtelje Tidnings direktsändning erfara. Mitt i sändningen flög kamera och stativ iväg. Kameran fortsatte dock att rulla trots att den hade lossnat och inte gick att få fast ordentligt efter flygfärden. (Den skakiga reprisen går att se på norrteljetidning.se)

Det var alltså ett enormt stort intresse för invigningen - åtminstone ett tusental personer hade letat sig ner till hamnen i god tid för invigningen där Brännäsblåset inledde med inmarsch och låtar från 1960-talet. Deras uppvisning följdes av en uppvisning av de unga aktörerna från Cirkus Mani och tal samt bandklippning av kommunalrådet Ulrika Falk (S).

– Sjötullstorget är ett torg som binder ihop staden med skärgården och som är minst lika viktigt som bostäderna. Jag tror också att det här kommer att bli en mötesplats för många, sa Ulrika Falk som berättade att det här är det första av tre nya torg i hamnen.

Norrtäljeborna firade inte bara att Sjötullstorget, som binder ihop nya och gamla Norrtälje centrum blivit klart, utan även att s/s Norrtelje kommit tillbaka in till sin rätta plats längst in i hamnen. Samt att även hamnbron öppnades för trafik igen efter att ha varit avstängd för trafik under tiden som man arbetade med torget.

– Fast nu när det blir torgyta innebär det att all trafik kommer att ske på de gåendes villkor, påpekade Pernilla Logren projektledare för Norrtälje hamn.

Fakta Sjötullstorget:

Innehåller totalt 1 400 kvadratmeter sten. Det är hällar av natursten samt smågatsten vid fasader och mot Klippan och kompletting av betongplattor mot Sjötullsgatan. Bryggan består av 480 kvadratmeter värmebehandlad furu.

Det är häckplanteringar, träd vid cykelparkering samt planteringsyta ”Plektrum” vid Åtellet. Det finns cykelställ med tak, kajbänk, pollare längs Roslagsgatan, 11 papperskorgar samt trämaster till belysning. Konstverket Solsnäckan av konstnärs duon Bigert och Berg ström kommer på plats på Sjötullstorget våren 2019.

Allt inramas av 33 stycken träd och buskträd, 327 buskar och klängväxter, 1 905 perenner, 266 gräsruggar och 1 594 lökar.