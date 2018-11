Rospiggarna vinnare när Norrtäljes ungdomsidrott får spelpengar – så fördelas Gräsroten

Anmäl text- och faktafel

Svenska spels initiativ Gräsroten delar på onsdagen ut de pengar som spelbolagets kunder under ett år "samlat in" åt föreningarnas ungdomsverksamhet genom att spela. I Norrtälje är det Rospiggarna som får mest, 44 930 kronor. På andra plats hittar vi BKV Norrtälje som får 25 221 kronor och på tredje plats kommer IF Roslagens SOL Special Olympics som får 18 142 kronor.

Rospiggarna är i år den speedwayförening i landet som får mest pengar från Gräsroten, enligt ett pressmeddelande från Svenska spel.

– Gräsroten är ett bra och enkelt sätt för folk som vill stötta den lokala motorsporten, det är viktiga och välbehövliga pengar för föreningen. Pengarna i år kommer att satsas på att introducera nya barn och ungdomar, samt till vårt ungdomslag som ständigt är iväg på tävlingar, Tomas Messing, lagledare för ungdomslaget i Rospiggarna SK i en kommentar.

Gräsroten

Gräsroten är ett initiativ där Svenska spel delar ut pengar till ungdomsidrotten och idrottsföreningslivet i Sverige. Det är Svenska spels kunder som helt och hållet bestämmer vilka föreningar som får dela på pengarna genom att ansluta sig till Gräsroten och välja upp till tre favoritföreningar.

Källa: Svenska spel

På topp 200-listan hittar vi ytterligare nio lokala föreningar som får ta del av Gräsroten 2018:

36. BKV Norrtälje, 25 221:-

51. Hallsta IK, 19 606:-

54. Midas IBK, 19 141:-

59. IF Roslagen SOL, 18 142:-

70. Rimbo IF, 15 355:-

77. Häverödals SK, 14 049:-

82. Rimbo HK, 13 261:-

87. HK Ceres, 12 890:-

92. Norrtälje IK, 12 448:-

97. Riala GoIF, 11 631:-

122. Roslagsbro IF, 9452:-

126. Hallstaviks GK, 8882:-

131. Väddö IF, 8706:-

132. SIF Norrtelje, 8491:-

156. Lohärads IF, 7190:-

181. Roslagens GK, 6175:-

201. Edsbro IF, 5505:-

202. Grisslehamns SK, 5368:-

Anmäl text- och faktafel