Polisen: Ung kvinna utsatt för överfallsvåldtäkt i Norrtälje – misstänkt man på fri fot

Anmäl text- och faktafel

Polisen arbetar vidare med utredningen om den våldtäkt som ska ha ägt rum i Norrtälje under torsdagskvällen. En kvinna ska ha blivit överfallen utomhus av en man. Polisen fick larmet klockan 22.41, men brottet ska ha ägt rum omkring en timme tidigare.

Var det en överfallsvåldtäkt, eller hade de sällskap?

– Det rör sig om en överfallsvåldtäkt, säger förundersökningsledare Bertil Mattsson.

Polisen har i nuläget ingen namngiven misstänkt.

Bertil Mattsson vill under fredagsförmiddagen inte uttala sig om exakt var brottet har ägt rum. En teknisk undersökning gjordes på platsen under natten, men ytterligare undersökning kan komma att göras där under dagen.

Under förmiddagen har polisen knackat dörr i området. Under fredagen ska kvinnan och ytterligare personer förhöras igen.

Kvinnan, som enligt polisen är "relativt ung", undersöktes på Södersjukhusets mottagning för våldtagna. Hon ska ha fått lämna sjukhuset och ska under dagen tilldelas ett målsägarbiträde.