Polisen söker ungdomar som synts vid skogsbrand: "Inte misstänkta"

Polisen vill veta om de gjorde några iakttagelser när de befann sig i området. De ombes kontakta Norrtäljepolisen via 114 14.

– De är inte misstänkta för något brott, säger kriminalinspektör Magnus Pettersson, som utreder branden.

Räddningstjänsten larmades till branden vid 13-tiden på lördagen. Det var en yta på 70-80 kvadratmeter som eldhärjades i skogsdungen mittemot förskolan Snödroppen vid Envägen i Hallstavik. Efter omkring 1,5 timme var branden släckt av brandmän från stationerna i Hallstavik och Älmsta.

På fredagskvällen brann det också i området, som varit drabbat av ett flertal mindre bränder under den senaste månaden. Tre bränder, inklusive lördagens skogsbrand, har utretts av polisen som misstänkt mordbrand.

Polisen knackade dörr i kvarteren runt Envägen under lördagseftermiddagen och gjorde nya försök att få in vittnesuppgifter under måndagsförmiddagen, men har inte kunnat identifiera någon misstänkt gärningsman.