Ny entreprenör tar över sophanteringen – börjar hämta om en vecka

Anmäl text- och faktafel

Norrtälje kommun har skrivit kontakt med entreprenören Nordisk Återvinning som från och med den 1 oktober ska hämta allt avfall i kommunen. Kontraktet löper på sex år med med möjlighet till max tre års förlängning, skriver Norrtälje kommun på sin hemsida.

Latrinhämtning kommer att utföras av Nordisk Återvinning från och med årsskiftet.

Entreprenören kör sopbilar med två fack där man skiljer på brännbart avfall och matavfall. Norrtälje kommun blir därmed sist i länet med att börja samla in matavfall från hushållen. Insamlingen av matavfall böjar under hösten men kommer inte att vara inför i hela kommunen förrän under 2019, enligt Norrtälje kommun.

Enligt kommunen kommer hämtningsdagarna inte att påverkas av entreprenörsbytet.

Nordisk Återvinning tar över efter Suez som tidigare har delat Norrtäljes soptunnor med företaget Cadexa.

NT berättade om den nya entreprenören redan i våras då flera sopåkare slog larm om att de skulle få sämre löner och arbetsvillkor i samband med att de får en ny arbetsgivare. Nordisk Återvinnings vd har dock inte velat kommentera åkarnas uppgifter om sämre arbetsvillkor då han anser att de är ointressanta och irrelevanta för invånarna i Norrtälje.