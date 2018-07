Norrtäljeanstalten anklagas för diskriminering under ramadan

Anmäl text- och faktafel

De både intagna skriver i sin anmälan till Justitieombudsmannen (JO) att de har blivit tillsagda att inte be eller fasta under den islamska fastemånaden. De skriver också att anstalten inte gett dem någon varm mat under perioden och att de blivit placerade i isoleringen för att ha utövat bön. De menar vidare att de har fått utöva sin religiösa tro i inhumana förhållanden under fastemånaden.

JO begär nu att Kriminalvården ska uttala sig om anklagelserna om att de båda intagna begränsats i möjligheterna i att utöva sin religion och förhållandena för de som fastar under ramadan.