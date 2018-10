Misstänkt för giftmord nekar till brott – åklagaren: ”Han dog under märkliga omständigheter”

Anmäl text- och faktafel

En 54-årig kvinna häktades på tisdagen i Norrtälje tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mord. Kvinnan, som är hemmahörande i Stockholm, misstänks ha förgiftat sin sambo i februari i år. Mordet ska, enligt åklagaren Madeleine Pettersson, ha skett på mannens landställe utanför Norrtälje. Aftonbladet skriver att de har fått uppgifter om att kvinnan ska ha använt sig av arsenik, men det är inte bekräftat.

Den misstänkta kvinnan nekar till brott och försvarsadvokat Elisabeth Sandström säger till NT att hon under tisdagseftermiddagen kommer lämna in en överklagan.

– Min klient och jag kommer överklaga häktningsbeslutet. Vi anser att det inte finns skäl till häktning på grund av att brottsmisstanken inte når upp till misstankegraden sannolika skäl, säger hon.

Till en början fanns ingen misstanke om brott utan mannen ansågs ha dött av naturliga orsaker, men efter förnyade provtagningar av mannens blod kunde man se att han hade blivit förgiftad, enligt åklagaren Madeleine Pettersson.

Varför valde man att göra nya provtagningar på blodet?

– Hans anhöriga var misstänksamma då de tyckte att han dog under märkliga omständigheter. Att han dog plötsligt, säger hon.

Enligt Expressen var det även försäkringsbolaget IF:s utredare som fattade misstankar och larmade polisen, vilket i sin tur ledde till ytterligare provtagningar.

– Vi utreder en försäkringsskada som den här kvinnan anmäler till oss, att hon har tappat bort sina ringar på jobbet. Och i samband med att vi utreder detta så kommer vi i kontakt med människor som berättar väldigt initierat att de tror att hon kan ha mördat mannen, säger Anders Lindstrand till Expressen.

När NT pratar med åklagare Madeleine Pettersson framhäver hon att bevisläget är svårt.

– Där kan jag inte säga så mycket. När det kommer in så här i efterhand, och polis och åklagare kommer in långt senare än när personen dog så är det för sent för att göra vissa saker. Så det blir lite svårare, säger hon.

Madeleine Pettersson kommer nu fortsätta sitt arbete med att se om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Under tiden är kvinnan häktad och det är upp till hovrätten om försvarets överklagan kommer gå igenom eller ej.