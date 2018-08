Michael sprang 101 varv runt Societetsparken – drog in över 11 000 till RFSL: "Det känns helt otroligt"

Anmäl text- och faktafel

– Det känns helt otroligt, jag hade varit nöjd om jag hade dragit in 5000-6000, och så blev det dubbelt så mycket, säger Michael Wolhardt när NT träffar honom efter det allra sista varvet i parken – mitt under det pågående Pridefirandet.

NT har tidigare berättat om Michael Wolhardts extrema insats för att dra in pengar till RFSL Roslagen och var till och med på plats när han sprang det allra första varvet kl.15 på fredagseftermiddagen.

– Det var mycket mer ångest då, under första varvet, säger han och fortsätter:

– Det har varit så många gånger under det här dygnet som jag har tänkt "Vad har du gett dig in på, du måste vara den dummaste människan i hela världen". Jag minns att det kändes extra jobbigt när solen gick upp i morse. Jag vilade lite och sen trodde jag inte att jag skulle kunna fortsätta.

Men trots stunder av självtvivel så är det många som har trott på Michael Wolhardt och stöttat honom under hela dygnet. Han hade en vän som sprang med honom under hela 65 av 101 kilometer. Och dottern Iza Wolhardt har funnits på plats i Societetsparken och stöttat sin pappa under hela dagen – och var även där och tog emot honom när han sprang i mål.

– Han har stannat till och ätit lite och druckit, men han har inte vilat mycket. Han har verkligen en stark vilja, min pappa, säger hon.

När Michael Wolhardt går upp på scenen för att tackas av Pridearrangörerna konstaterar han slutligen att insamlingen har varit värt varenda steg.

– Syftet är alla människors lika värde och det ska vi inte låta någon ta ifrån oss, säger han innan han går av scenen – och mot en efterlängtad dusch.