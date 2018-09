Megafartygets passagerare på upptäcktsfärd i Norrtälje: "Jag smakade en kanelbulle"

Anmäl text- och faktafel

På en bänk vid rådhuset plockar två personer upp sin medhavda matsäck. De tar en varsin smörgås, lutar sig tillbaka och blickar ut över Stora torget. På kvinnans tröja står det MSC Meraviglia. Namnet på ett av världens största kryssningsfartyg.

– Det är första gången vi är här i Norrtälje. Många valde att åka till Stockholm men vi ville hellre besöka en mindre stad. Det är verkligen mysigt här, säger Antje Maczey och får medhåll av maken Gerry.

Paret är från Tyskland och de båda är danslärare. Fram till slutet av september kommer de underhålla fartygets passagerare genom att lära dem dansa country.

En av de som har deltagit på paret Maczeys danslektioner är Pia Rhyn. Hon och Gary Zangger, båda från Schweiz, fotograferar varandra vid ån när NT:s reporter hittar dem.

– Det är väldigt vackert här, säger Pia Rhyn och tittar sig omkring.

För dem är det första gången i Sverige och de har redan hunnit ta del av en viktig svensk tradition. Fikan.

– Vi har druckit kaffe och jag smakade kanelbulle, säger Pia Rhyn med ett skratt.

Efter Sverige och Norrtälje väntar bland annat Tallin och St: Petersburg. För schweizarnas del kommer resan pågå under 12 dagar.

Detsamma gäller för tyska Ursula Stiebes och hennes resegrupp. Hon är nämligen turistguide och tillsammans med en kollega ansvarar hon för 260 av MSC Meraviglias passagerare.

– Det är 54 gången som jag gör det här med att vara gruppledare. Det är ett fint sätt att resa och se olika platser, men jag gillar egentligen mindre båtar bättre, viskar hon medan gruppen står och pratar ivrigt på tyska.

En av kvinnorna kommer glatt fram och visar en tygpåse som hon har fått i en av valstugorna.

– Friend (reds anm. vän). Merkel, säger hon nöjt.

Ursula Stiebes översätter resten och berättar att kvinnan tycker att Norrtälje är en mysig stad med många fina hus.

– Alles gut, säger kvinnan med tygpåsen innan de ger sig iväg för att hitta bra svenskt kaffe som de själva uttrycker det.

Majoriteten av turisterna som har kommit till Norrtälje verkar vara medelålders, men på Stora brogatan dyker det plötsligt upp några yngre ansikten som pratar engelska. Det är Thula Martin från Hawaii, Tristan Strydom från Sydafrika och Jayden Breuer från Israel.

De är alla artister och står för underhållningen på MSC Meraviglia. Thula Martin uppträder som en del av Cirque du soleil. Hon har redan spenderat sex månader på fartyget.

– Det är kul att kunna jobba och samtidigt resa.

När NT:s reporter frågar vad de ska göra i Norrtälje svarar de skrattandes:

– Go with the flow.

Bara se vart strömmen, eller kanske Norrtäljeån, för dem helt enkelt.

