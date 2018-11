Lista: Här är linjerna som får utökad trafik – ”Låter väl jättefint!”

Anmäl text- och faktafel

Saga Sandberg står och väntar på buss nummer 637 mot Grisslehamn. Hon studerar på Rodengymnasiet men bor på Väddö och nu ska hon hem från skolan. Att bussarna ska börja gå i 90- istället för 120-minuterstrafik på lördagskvällarna välkomnar hon.

– Det låter väl jättefint. Just nu är det väl ofta jag som ska utåt det hållet som får avgöra om vi kan ses i en kompisgrupp, säger Saga Sandberg.

Lena Söderström väntar också på bussen. Hon har fritidshus utanför Grisslehamn och ser också positivt på tätare trafik.

– Man ökar tillgängligheten ända till Stockholm. Min man är pensionär men inte jag, och jobbar man så har man möjlighet att komma till Stockholm. Det är positivt. Det ligger i linje med hur man ska tänka när det blir fler och fler som bor här, säger Lena Söderström.

Landstingets trafikförvaltning har analyserat resandet inom kollektivtrafiken, och i Norrtälje kommun blir det förändringar på sammanlagt 15 olika linjer. Flera får en utökad turtäthet, på några områden förlängs linjen och några linjer drabbas av ett minskat utbud.

Fem turer nu kommer att starta vid Västertorp i Rimbo och gå till Stockholm och på helgerna kommer alla bussar att gå hela vägen mellan Norrtälje och Uppsala. Västertorp är ett område dit många har flyttat och inom Rimbo går ingen lokal busstrafik.

Förutom Älmsta och Singö kommer även Blidö få tätare förbindelser.

I ett pressmeddelande skriver landstinget att det vill förbättra för de boende i områdena och göra det lättare att åka kollektivt, samt att det finns en generell efterfrågan om tätare trafik till och från Norrtälje.

Så här föreslås linjerna förändras:

Förslagen är från Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting. Så här skriver de om förändringarna.

Linje 639 Rimbo - Stockholm

Fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station. Linjen får två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. Ny starthållplats blir via Idrottsvägen/Långsjövägen.

Linje 621 Norrtälje – Åkersberga station

Ny tur ca kl. 15.15 från Norrtälje under normaltidtabellsperioden och ny tur ca kl. 10.50 från Norrtälje under sommartidtabellsperioden.

Linje 634 Norrtälje – Blidö

Linjen får nya turer från Norrtälje till Blidö kvällstid lördag och söndag. På lördagar tas resurser från befintlig tur kl. 05.25 från Norrtälje som flyttas till ca kl. 20.20. På söndagar inrättas ny tur ca kl. 07.00 från Blidö och ca kl. 20.20 från Norrtälje.

Linje 637 Norrtälje – Singö

Linjen får nya turer kvällstid Norrtälje-Älmsta lördag-söndag och helgdag. Lördag justeras tidtabellen från Norrtälje mellan kl. 19.20–23.20 från 120 minuters till 90 minuters turtäthet samt tillkommer ny tur ca kl. 23.50. Från Älmsta justeras tidtabellen mellan ca kl. 20.40–22.40 från 120 minuters till 90 minuters turtäthet samt tillkommer ny tur ca kl. 00.37 från Älmsta. Söndagar tillkommer ny tur ca kl. 23.50 från Norrtälje och ny tur ca kl. 00.37 från Älmsta. Trafiken blir lika både lördag och söndag från ca kl. 19.00.

Linje 641 Norrtälje – Hallstavik

Linjen får nya turer från Norrtälje till Hallstavik lördag och söndag. Ny tur på lördag ca kl. 07.50 och ny tur ca kl. 08.20 på söndag. Från Hallstavik endast ny tur på lördag ca kl. 08.50.

Linje 643 Hallstavik – Älmsta

Den bakvända trafikeringen av turerna ca kl. 06.55 från Älmsta och ca kl. 14.25 från Hallstavik via Gässvik tas bort. Istället framförs turerna ordinarie linjesträckning. Med förändringen skapas kortare restider och bättre bytesmöjligheter till linje 639 för resenärer till Rimbo och Stockholm. Förenkling och möjlighet till ökat resande samt att det på linjesträckningen via Gässvik idag är ytterst lite resande.

Linje 625 Danderyds sjukhus – Söderhall, Linje 644 Mora vägskäl – Söderhall, Linje 653 Norrtälje – Länna – Lohärad, Linje 631 Norrtälje – Rådmansö, Linje 631X Norrtälje – Rådmansö

Omfördelning av resurser från linjerna 625/644/653 till förmån för Rådmansölinjerna 631 och 631X. På linje 631 inrättas två nya turer under eftermiddagen. På linje 631X inrättas det en ny tur på morgonen från Kapellskär. En av eftermiddagsturerna tas bort på linje 625. En tur morgon och en tur eftermiddag tas bort på linje 644 att. På linje 653 tas turen ca kl. 17.25 bort. Det ger utökad turtäthet mellan Rådmansö och Norrtälje under tider när resandet är högt. De avgångar på linje 644 som tas bort till förmån för utökningar på Rådmansö saknar idag resande på sträckan precis som linje 653. Alternativ för de som reser med avgångarna på linje 644 är linje 620 alt 621 via Åkersberga. Anledningen till förändringen är önskemål från boende på Rådmansö, hög belastning på avgångarna på linje 631 och 631X samt en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter.

Linje 647 Norrtälje – Rimbo samt Linje 677 Norrtälje – Uppsala

Linje 647 på helger ersätts med turer på linje 677 samt att dessa förlängs till/från Uppsala. 647 och 677 trafikerar samma sträcka Rimbo-Norrtälje, där 647 fungerar som komplement till 677 på nämnd sträcka.

Linje 686 Norrtälje – Kista

Linjen får minskat utbud på grund av väldigt lågt resande under sommartidtabell (industrisommar) på denna arbetspendlarlinje, föreslås minska från 3 till 1 t/r per vardag. Ett fåtal resenärer får minskad turtäthet, men har möjlighet att resa med den kvarvarande avgången på linjen som är den med högst resande, men fortfarande har gott om kapacitet.

Sjötrafiken:

Linje 28 Furusund – Gräskö – Rödlöga

Trafiken på linjen utökas till dubbla turer helger under lågsäsong sträckan Furusund-Söderöra. Anpassningar i turlista görs under alla tidtabellsperioder, från och med vintern 2018-19 då nytt fartyg för trafiken levereras.