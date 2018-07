Integrationskören gör sig redo för gala i Societetsparken: "Vi ska sjunga för alla!"

Det här blir andra gången i år som Florian Voss arrangerar en integrationsgala i Norrtälje. I vintras höll han i en mycket lyckat evenemang i ett fullsatt Kapellet. Och för galan i Societetsparken, som hålls i samarbete med Norrtälje Kommun, hoppas han på en ännu större uppslutning:

– Jag tror att det kommer ännu mer folk den här gången, eftersom att det är gratis och utomhus. Och det är ju det som är tanken lite, alla ska vara välkomna att komma och ha roligt, lära känna nya människor och förhoppningsvis bli inspirerade också, säger han.

Idén till att själv arrangera integrationsevenemang fick Florian Voss när han såg ett liknande projekt i Östersund för ungefär två år sedan. Han bestämde sig då för att dra igång en egen integrationskör i Norrtälje, med syftet att få personer med olika ålder, kön och kulturella bakgrunder att förenas genom musiken.

Liban Mohamud och Amir Khavari är två av personerna som har sökt sig till integrationskören och kommer att uppträda på galan. Trots att ingen av dem har någon musikalisk erfarenhet sedan tidigare så har de fått ut mycket av att sjunga i kör:

– Kören betyder glädje för mig. Jag känner så mycket glädje av att vara tillsammans och sjunga. Man får något slags hopp. Alla i kören bryr sig om mig och stöttar mig i livet och i mina problem. Det blir som att vi sjunger för varandra. Jag känner mig alltid lättad efteråt, säger Amir Khavari.

Liban Mohamud håller med:

– Det är roligt att sjunga tillsammans och ha något att göra på kvällarna. Men det handlar inte bara om det. Innan vi började sjunga tillsammans så berättade vi om oss själva och våra bakgrunder och jag tror att man lär sig av det också, av andra personers åsikter och perspektiv. Man får chansen till att känna hopp, kan man säga.

Även Florian Voss tycker att det är den stora blandningen av människor av olika bakgrunden som är det fina med kören:

– Vi vill att alla ska känna sig lika. Alla ska kunna känna att det är spännande, roligt och inkluderande, säger han.

Men kvällen kommer inte bara handla om att roa sig. Florian Voss hoppas även på att folk ska lära sig något av galan. Han menar att det är särskilt viktigt i det politiska klimatet idag:

– Det ska inte bara vara roligt, det ska vara folkbildande också. Det är en väldigt speciell tid just nu med mycket hot och negativa dragningar. Alla pratar alltid om politik "man kan göra såhär och såhär", men man glömmer ibland att öppna ögonen för varandra. Och det är det jag hoppas på, att den här kvällen kan hjälpa folk att öppna ögonen för något annat. Och förutom underhållningen så kommer vi att samla in pengar till integrationsprojekt i Norrtälje Kommun under kvällen.

Och trots att Liban Mohamud är lite nervös inför sitt första framträdande med kören, så tycker han mest att det känns roligt:

– Det kommer nog vara ganska nervöst innan man går upp på scenen. Men vi ska sjunga för alla, och förhoppningsvis sprida lite glädje också, säger han.