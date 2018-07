Hatkampanjen mot NT:s ledarskribent har kopplingar till Sverigedemokraterna - ”Det är otroligt allvarligt”

Anmäl text- och faktafel

I samarbete med Expo som har följt rörelsen under en längre tid kan NT avslöja att Yttrandefrihetsrörelsen som bedrev en hatkampanj mot Norrtelje Tidnings ledarskribent Reidar Carlsson och Gunnar Kjelldahl (C) har kopplingar till Sverigedemokraterna, SD.

Den man som registrerade Yttrandefrihetsrörelsens sajt är ordförande för Sverigedemokraterna Nacka och heter David Bergquist. Han valdes i år till ny gruppledare för partiet i kommunfullmäktige. Han syns på bild intill en banderoll för Yttrandefrihetsrörelsen vid Folkets demonstration 2016, en numera nedlagd organisation som startades av en SD politiker. Enligt Expo har även ett flertal personer med kopplingar till Nationaldemokraterna, partiet som lades ner för ett par år sedan figurerat i sammanhanget.

Vem är då denna David Bergquist? Enligt uppgifter är han sedan tidigare dömd för rattfylleri och har ett tjugotal registrerade betalningsmärkningar och skulder hos Kronofogden. Nyligen gjorde också tidningen ETC en granskning av en grupp som kallar sig "Nätverket", en nationalistisk organisation bestående av ett hundratal högerextremister med mål att infiltrera Sverigedemokraterna. Ledaren för nätverket är Tor Paulsson, en tidigare rasistledare som är dömd för våldsbrott. Enligt ETC deltog David Bergquist vid minst ett tillfälle med partikamraten Louise Wallenblad.

Vi backar bandet till april 2017 då hatkampanjen mot Carlsson och Kjelldahl drog i gång. Banderoller sattes upp och flygblad delades ut med budskapet att Norrtelje Tidnings politiske ledarskribent och C-politikern inte respekterar yttrandefriheten.

När NT fick tag på en av rörelsens representanter som valde att vara anonym sade han så här:

"Vi har ingen yttrandefrihet i Sverige. Människor får inte komma till tals, meningsmotståndare skräms till tystnad eller förlöjligas".

Chefredaktör Daniel Nordström minns händelsen väl.

– Det är intressant att de kallar sig Yttrandefrihetsrörelsen när de i själva verket är motsatsen. Det är otroligt allvarligt det de ägnar sig åt, trakasserar och förföljer människor i yttrandefrihetens namn.

Sedan 2017 har det varit relativt tyst från rörelsen som tidigare har varit verksam i Norrtälje. Obekräftade uppgifter säger dock att de har varit aktiva i Hallstavik på sistone där de ska ha lämnat flygblad i brevlådor.

Gunnar Kjelldahl (C) som utsattes för kampanjen har varit i kontakt med rörelsen.

– Jag har bearbetat dem i syfte att ta bort det som stod om mig på hemsidan och till slut gjorde de det. Det finns ett telefonnummer och mejladress på deras hemsida, men man får inte veta vad de heter.

Reidar Carlsson, ledarskribent Norrtelje Tidning:

– Jag har inte varit i kontakt med dem alls. Ett tag skrev de när de utförde aktioner på sin hemsida. De var i Vallentuna bland annat. Men nu när jag var inne senast så var det inget.

Varför tror du att du blev föremål för den här hatkampanjen?

– På flygbladet stod det att jag hade hindrat yttrandefriheten genom att stoppa deras debattartiklar. Det är totalt fel, vi publicerade flera av deras artiklar, säger han.

Norrtelje Tidning har pratat med David Bergquist som bara vill ha kontakt via mejl. Han menar att han endast var med i uppstarten av rörelsen, men att han snabbt drog sig ur. Han ska ha träffat ett par personer på en konferens för ett par år sedan och beslutade där och då att de skulle starta en hemsida till försvar för yttrandefriheten.

”Jag hjälpte till att registrera domänen. Jag kan tillägga att vi var överens om manifestet om hur yttrandefriheten bör fungera och respekteras i praktiken, men jag var skeptisk till den rödsvarta profilen som kan upplevas vänsterorienterad då hemsidan skulle vara politiskt neutral. När man senare ville börja distribuera klistermärken lämnade jag gruppen”.

Enligt uppgifter står David Bergquist fortfarande kvar som domäninnehavare för sajten yttrandefrihetsrörelsen.se. NT har också varit i kontakt med ledningen i Sverigedemokraterna för att få en kommentar om de anser att det lämpligt att deras egna företrädare engagerar sig i utomparlamentariska rörelser. De har i nuläget inte svarat. David Bergquist har tidigare varit under utredning av moderpartiet. Han ska bland annat ha hyllat den kontroversiella nazistiska filmen The Greatest story never told för en ”rakt igenom objektiv dokumentär”.