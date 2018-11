Här är vinterns julkonserter – CajsaStina Åkerström inleder med konsert i Norrtälje kyrka

Anmäl text- och faktafel

Det är första gången sångerskan gör en regelrätt julturné och hon ser med spänning fram emot upplevelsen, men uppträda i Norrtälje kyrka har hon gjort förr.

– Jag var där för ungefär två år sedan i samband med mitt senaste albumsläpp och det var otroligt fint. Precis som då kommer jag att få samarbeta med kyrkans kör denna gång vilket förstärker den varma känslan som jag vill skapa, säger hon.

Norrtälje kyrka är det andra stoppet på den tre veckor långa turnén som sträcker sig från norr till söder. Men det fullspäckade schemat är inget som bekommer CajsaStina Åkerström, tvärtom föredrar hon att göra många konserter i rad framför att uppträda sporadiskt.

– Det finns ett uttryck som heter att man ”ligger i sele”. Det innebär att man kommer in i en speciell stämning när man arbetar med något intensivt. Så ser jag på turnélivet - jag blir varm i kläderna, och efter sju-åtta gånger vill jag inget hellre än att fortsätta jobba, säger hon, och tillägger att hennes privata livssituation visserligen underlättar för yrkesrollen.

– Jag har inte familj eller barn och det passar min livsstil väldigt bra. Annars skulle det nog bli lite övermäktigt. Men det klart att det är viktigt med återhämtning oavsett. Ibland smiter jag ut i skogen och går runt i bekväma oglammiga kläder och bara andas, säger hon.

Besökarna i Norrtälje kyrka kommer att få ta del av klassiska julsånger blandat med egenskrivet material, och några otippade kort så som Taube och Fröding.

– Det är visor som kanske inte vanligtvis förknippas med julen, men jag tror faktiskt att de kommer att passa väldigt bra in ändå.

Sångerskans personliga favoriter i julrepertoaren är ”Jul, jul, strålande jul” och den traditionella julpsalmen ”Det är en ros utsprungen”.

– Både musiken och julen hör ihop med andlighet som ju finns naturligt i det kyrkliga rummet. Jag hoppas att framträdandet kommer att lämna besökarna med en varm och god känsla inför den annalkande högtiden.

Ett urval av Roslagens vinterkonserter

Anna-Lottas jul - Julkonsert med sångerskan Anna-Lotta Larsson i Norrtälje kyrka tisdag den 4 december klockan 19.30.

Rockabilly Quartet - ”Rock’n roll christmas” med Kent Wennman och Rockabilly Quartet på Skebopuben, Skebobruk, lördagen den 15 december klockan 21.

In the Mood for Christmas - En sång- och dansshow i jazzens tecken producerad av Mattias Lundmark och Sandra Klack. Föreställningen visas i Roslagsskolans aula söndagen den 16 december klockan 15.

Nyårsdagskonsert - Konsert i Roslagsskolans aula i Norrtälje, tisdag den 1 januari 2019. Uppträder gör bland annat sopranen Sanna Gibbs, tenoren Florian Voss.