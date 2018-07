Framtidens stjärnskott gör debut: "Vi vill ge dem en chans att utvecklas"

Bandet You And Me startades för två år sedan av musikmagistern Ann-Louise Zibara, hennes sambo Kelly Piena och pianisten Christofer Burman.

Ganska snabbt blev de husband på Häverödals Hotell och för några månader sedan fick de tillskott av elvaårige trummisen Sebastian Riekki.

– Eftersom Ann-Louise är musiklärare hittar hon ständigt barn och ungdomar med stor talang. Vi vill ge dem en chans att utvecklas ytterligare, säger Kelly Piena.

Det får de utan tvivel nu, på en riktig scen inför en främmande publik. Under helgen kommer flera unga förmågor från bygden att uppträda, dels med covers, dels med egenskriven musik. Studiefrämjandet Norrtälje och Häverödals Hotell har varit med och möjliggjort festivalen, något Kelly Piena är tacksam över.

– Det finns så många lokala förmågor, unga som gamla, som vi vill ska få uppleva känslan av att framföra sin musik inför publik, säger han.

You And Me's musikfestival

Vad: Tre dagar fyllda av livemusik framförd av lokala artistaspiranter. När: 26, 27 och 28 juli. Spelningarna äger rum klockan 15-17, 19-21, samt 22-24 varje dag.

Var: I Häverödals Hotells trädgård.