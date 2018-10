Flera har sluppit ifrån kontraktet med IP-Only – diskuterar med ny leverantör: ”Ser hoppfullt ut”

Anmäl text- och faktafel

2004 fick Norrtälje kommun 35 statliga miljoner till att dra ut fiber till orter med mindre än 3 000 invånare. Norrtälje energi fick avtalet. De drog en kabel under vattnet till en ändstation på Arholma.

Vid den tiden fungerade dock ADSL-uppkopplingen och det mobila bredbandet helt godtagbart på ön. Därför var det få som tryckte på Norrtälje energi för att få till en fiberuppkoppling.

Under 2016 kom dock Ip Only med erbjudanden.

– De var fruktansvärt offensiva. De jagade på, hade informationsmöten, skickade mängder med brev och lovade bredband inom 24 månader. Folk här ute upplevde nog att de blev tagna med storm, berättade Lars-Gunnar Tjärnquist, Arholmabo och ordförande i Arholma intresseförening, för NT i våras.

Många skrev på ett bindande kontrakt om att inom två år, alltså i år, skulle de ha en fungerande fiberanslutning.

Men ingenting hände.

Arholmaborna tryckte på och krävde information.

Under de två åren har de bland annat fått veta att bolaget hade problem med grävningsrättigheter, att de haft problem med underleverantörer som inte hållit måttet, att de inte hade entreprenörsavtal i deras område, att arbetet var pausat och så vidare...

Det var dock inte förrän nu i slutet av september som de fick beskedet att IP-Only annullerar deras kontrakt. Inga bindningstider eller andra åtagande gentemot IP-Only fanns kvar.

– De har backat över hela linjen, säger Tjärnquist.

På Björkö och på andra ställen i kommunen där man också känt sig blåsta eftersom det gått så lång tid utan att något hänt, har enskilda personer försökt att själva annullera kontraktet.

En av dem var Elling Jacobsen som har fritidshus i Grisslehamn. Han skrev på kontraktet 22 september 2016, men har ännu inte sett skymten av fiberbolaget. Så han skickade i dagarna in en avbeställning med detta som argument.

Han fick följande svar:

"Självklart kan du ångra din beställning av fiber. Eftersom din ångerrätt på 14 dagar har passerat blir det till en kostnad på 4 900 kronor enligt avtal."

– IP Only hävdade att det fanns en klausul i kontraktet som gjorde att de kunde förlänga om det blev oförutsedda fördröjningar. Vad jag förstår är alla fördröjningar orsakade av IP Onlys undermåliga planering, säger han och påpekar att det är väldigt konstigt att man ska kunna vara bunden till IP-Onlys avtal hur länge som helst och att det är ensidigt bindande för beställaren.

På det svarar IP-Onlys presschef Niclas Karnhill:

- Om vi upparbetat stora kostnader, gjort betydande investeringar, kan vi behöva ta en mindre avgift för annullationer.

Arholmaborna har inte behövt ta just den striden. Man har istället iskallt väntat in att Ip-Only själva skulle kasta in handduken.

– Vi insåg redan i mars att det här kommer de aldrig att kunna fullfölja så vi lusläste avtalet och sa till alla att de skulle ligga lågt, säger Lars-Gunnar Tjärnquist.

Under tiden har de istället agerat för att få Norrtälje Energi engagerat. Arholmaborna sonderade terrängen redan under sommaren. Många var positiva och med det underlaget vände de sig till Norrtälje energi som börjat titta på förutsättningarna.

– Det ser hoppfullt ut. Deras erbjudande är inte baserat på en massa lösa utfästelser, säger Lars-Gunnar Tjärnquist.

Den 2 november är det informationsmöte på Arholma med Norrtälje energi. Då kommer elbolagets fibersamordnare Lars Wennebring att finnas på plats. Han påpekar att under förutsättning att de flesta av dem som sagt att de vill ha fiber verkligen tecknar sig så har man tillräckligt många för att kunna dra igång arbetet.

– Då blir det utbyggnad, säger han.

En anslutning kommer att kosta 24 000 - nyttjas rut/rot avdrag blir det 20 650 kronor per fastighet - alltså i princip samma kostnad som på fastlandet.

– Vi försöker göra så att förutsättningarna för kunden på Arholma blir samma som på andra platser i kommunen, säger han och påpekar att man kan få med fastigheter i periferin också till samma pris.

– Men då krävs det mera ideella insatser.