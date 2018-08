Få TBE-fall i Norrtälje kommun: "Jag hoppas det beror på att många är vaccinerade"

Anmäl text- och faktafel

Det är många som lider av värmen. Till och med fästingarna har det tufft och i år är det färre aktiva fästingar än vanligt. Men det betyder inte att de inte finns. Som NT tidigare har berättat har antalet områden med ökad risk för att få TBE blivit fler. Färska rapporter visar att det nästan är lika många TBE-fall i år i Sverige som rekordåret 2017, men för Stockholms län visar siffrorna det motsatta.

– Vi kan inte tala om någon anstormning här på Norrtälje sjukhus, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Tiohundra.

I juli 2017 rapporterades 37 TBE-fall i länet, medan det till och med den 27 juli i år bara är 9 fall.

– Det är betydligt färre fall av TBE rapporterade under juli månad i Stockholms län jämfört med de senaste två åren. Hur det kommer att se ut under resten av sommaren och vid årets slutliga sammanställning är för tidigt att säga eftersom fästingsäsongen sträcker sig ända in i november, säger Ingela Berggren, biträdande Smittskyddsläkare vid Stockholms läns landsting.

– Vi märker inte av någon ökning av TBE, men det är däremot stort tryck på borreliaprovtagningar, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Fästingar kan bland annat smitta med TBE, en virussjukdom ska kan orsaka hjärnhinneinflammation och borrelia, som kan ge stora besvär. Det sistnämnda kan man inte vaccinera sig mot och Susanne Bergenbrant Glas märker att oron har ökat och många fler prover har tagits den här sommaren.

– Men provsvaren har inte visat någon ökning av infektionen, utan det är oron hos folk som har ökat, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Provsvaren visar dock att många har antikroppar mot borrelia i blodet, men utan att vara smittade.

– Många har haft borreliakontakt någon gång i livet utan att kanske veta om det och har därför antikroppar i blodet, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Att Stockholms län har betydligt färre fall av TBE så här långt denna sommar, kanske inte bara beror på att fästingarna är inaktiva i hettan och torkan.

– Förhoppningsvis är det också en effekt av att många här har vaccinerat sig mot TBE, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Men Norrtälje kommun är ett stort riskområde och när det blir svalare och fuktigare igen kommer fästingarna att bli mer aktiva.

– Jag hoppas att det blir få fall av TBE i år, men fler måste vaccinera sig, säger Susanne Bergenbrant Glas.