Åklagaren har lämnat in nya bevis i resningsärendet med den morddömde Norrtäljefången Esa Teittinen

Fallet med den morddömde Esa Teittinen börjar gå in i sitt slutskede. Under måndagen lämnade kammaråklagare Ida Arnell in ny bevisning som ska styrka att Teittinen begått det brott som han är dömd för.

– Bevisuppgiften består i samma bevisning som tidigare förebringats i tings- och hovrätt, men jag har kompletterat den bland annat med en ny rekonstruktion av händelsen samt nya förhör med rättsläkare och ytterligare vittnen, säger kammaråklagare Ida Arnell i ett pressmeddelande.

Det var i december 2009 som Esa Teittinens vän hittades död i ett badkar i sin lägenhet, men det var först under våren 2010 som misstankarna mot Teittinen kom att stärkas. När han senare dömdes för mord bestod den främsta bevisningen av ett vittne som sagt att Esa skulle ha erkänt för denne. Dessutom utgick rätten från att mannen i badkaret dött genom drunkning trots att rättsläkaren angav fyra möjliga dödsorsaker.

Efter många turer tillstyrkte Riksåklagaren i början av året resning och i mars kom beskedet att Högsta Domstolen beviljar resning. De ändringsyrkanden som Teittinen och hans ombud har presenterat valde dock åklagaren att motsätta sig varför ärendet ska prövas av hovrätten på nytt. När fallet var i hovrätten senast, där Teittinen dömdes till 15 års fängelse för mord, ville två av rättens fem ledamöter fria honom.

Förutom bevisuppgift lämnades också det kompletterande förundersökningsprotokollet in till domstolen under måndagen.