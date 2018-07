Meteorologen: ”Det blir riktig högsommarvärme”

– Under tisdagen kommer klarnar det upp och molnen kommer att försvinna. På sen eftermiddag drar molnen undan och det kommer bli hyfsat soligt och bli upp till 26 grader varmt under eftermiddagen och kvällen, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Onsdagen fortsätter att bjuda på vackert och varmt väder, men något svalare. Temperaturer kommer under tisdagen att hålla sig mellan 23-25 grader.

Torsdagen inleds med soligt och klart väder men under dagen växer det in stackmoln som drar bort under torsdagskvällen. Även under torsdagen blir det runt 25 grader varmt.

– Under fredagen drar varmluften in igen över länet med högsommarvärme med temperaturer uppemot 28 grader, säger Christoffer Hallgren.

Ostadigare väder drar in vid midnatt natten mot lördag med regn och lägre temperaturer. Men regnet drar bort under dagen och solen tittar fram igen. Det blir något svalare än under fredagen med temperaturer mellan 22-24 grader.

– Det vackra och varma vädret fortsätter sedan under söndagen och början på nästa vecka.