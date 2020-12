Startskottet har gått: De första i länet har vaccinerats

Under lördagsmorgonen anlände Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 till Sverige. Den första sändningen innehöll doser som räcker till cirka 4 900 personer. Dessa doser packades under lördagen om och levererades ut till landets regioner för vaccinationsstart under söndagen. De tre storstadsregionerna har fått 425 doser vardera.

De första doserna i länet gavs vid ett antal särskilda boenden för äldre, som är den prioriterade gruppen i inledningsskedet.

Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm, har sagt att vaccinationen startar nu, lugnt, metodiskt och smittsäkert, men att vi ändå måste fortsätta följa de råd och rekommendationer som finns i månader framöver.

Under de kommande veckorna levereras 80 000 nya doser per vecka.

– Enligt plan nu kommer alla vuxna svenskar ha vaccinerat sig före midsommar, har vaccinsamordnare Richard Bergström sagt till SVT.

De personer som nu får erbjudande om vaccination får det via sitt särskilda boende. Det går inte att boka tid för vaccination, varken på särskilda boenden, för riskgrupper eller för allmänhet.

På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först.