Start för ny serie om Klimatkrisen – Forskaren: ”Folk kommer att få det överjävligt”

Forskarna på FN:s klimatpanel IPCC är ense om att det kommer att krävas omfattande förändringar för att vi ens ska komma i närheten av 1,5 graders-målet. Och att dessa förändringar måste ske just exakt nu. Samtidigt hamnar Earth Over Shoot Day, dagen då vi har använt upp jordens resurser för ett år, tidigare och tidigare för varje år. I år inträffade dagen för första gången någonsin så tidigt som i juli, som för övrigt blev den varmaste juli som någonsin uppmätts i världen. Earth Over Shoot Days statistik visar också att om alla skulle leva som i Sverige, så skulle dagen då vi använt upp jordens resurser för ett år hamna så tidigt som 3:e april. Och för den skada som vi gör i Sverige är det de redan mest utsatta människorna i världen som kommer att få lida mest.

Fick du ångest nu? Det är du inte ensam om. Statistik som Kantar Sifo har tagit fram tillsammans med ICA visar att hälften av alla svenskar har klimatångest.

Men vad ska vi då göra av all denna ångest och skam? Hur förhåller man sig som individ och som kommun till det som just nu händer med vår jord?

Det är frågor som vi, tillsammans med lokala forskare, aktivister, politiker och vanliga invånare, ska rota i i den här artikelserien.

Först ut är klimatforskaren Douglas Nilsson från Åkersberga, som menar att vi inte ska ge upp, trots att framtiden ser minst sagt dyster ut.

– Det finns folk som kommer att få det överjävligt de kommande generationerna, så är det bara. Men det kan bli mer eller mindre överjävligt. Om vi bromsar allt vad vi förmår och minskar utsläppen så mycket vi bara kan så kommer varje minskning göra det elände som folk kommer att få leva med de närmsta hundra åren lite bättre.

Han kommer också att avslöja vad han tycker att han och andra klimatforskare har gjort för fel och berätta hur han själv tänker kring att leva så klimatvänligt som möjligt på landsbygden.

Tips i väntan på kommande artiklar: Knappra in information om dina egna vanor i klimatkontot, för att få reda på hur mycket just dina val bidrar till klimatförändringarna.