Starkt Sverige fixade oavgjort mot Frankrike – när Thorleifsdóttir debuterade

Frankrike, som är en av favoriterna till guldet, hade mycket att spela för. Ett uttåg redan i gruppspelet för OS-silvermedaljörerna från Rio vore ett fiasko.

Men Sverige stod för en tredje imponerande match i Tokyo-OS och säkrade oavgjort i de allra sista sekunderna av matchen tack vare målvaktshjälten Jessica Ryde.

– Det är en svängig match men en väldigt rolig match och kul för Jessica att få rädda den där straffen, säger Hagman.

Det var ett på pappret starkare lag som Blågult ställdes mot i den tredje gruppspelsmatchen i Yoyogihallen. På 2000-talet har Frankrike 17–3 i segrar mot svenskorna.

Mittnian Carin Strömberg, som hyllats unisont efter sin insats mot Spanien, visade ännu en gång vilken viktig kugge hon har blivit i förbundskapten Tomas Axnérs maskineri. Hon öste in sju mål och orsakade utvisningar.

Svenskorna drog själva på sig flera utvisningar i första halvlek och Frankrike hade som mest en femmålsledning. ”Nu blir vi väldigt statiska”, konstaterade Tomas Axnér i en timeout.

16–17 var ställningen in i pausvilan efter en stark upphämtning.

I andra halvlek visade Sverige på nytt sitt frejdiga anfallsspel som blivit lite av ett kännetecken i Tokyo-OS. Samtidigt räddade hjälten Jessica Ryde en rad skott.

I slutsekunderna fick Frankrike straff, men inte hjälpte det när Ryde behöll kylan.

Sverige står nu på fem poäng och har goda chanser att gå till kvartsfinal efter flera imponerande insatser, inte minst segern mot det ryska laget och krysset mot Frankrike.

– Det ser väl jättebra ut, både Frankrike och Ryssland är två lag som brukar prestera bra i mästerskap så det är jättekul att vi får med oss poäng från sådana här matcher, säger Hagman.

Under matchen fick även Kristin Thorleifsdóttir från Norrtälje göra sitt framträdande under OS. Tidigare matcher har hon hållits på bänken men under likamatchen mot Frankrike blev det sex minuter speltid.

Nästa gruppspelsmatch spelas mot Brasilien på lördag.

– Vi har det fortfarande i egna händer och väldigt kul att få den där poängen. Vi behöver inte fokusera så mycket på andra resultat utan kan bara fokusera på matchen mot Brasilien nu.