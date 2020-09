Stadsarkitekt och skönhetsråd måste användas på rätt sätt

Trots flytt till Gävle under år 2019 finns naturligtvis känslor för vänner och hjärtefrågor i Norrtälje kvar. Stadsarkitekt och skönhetsråd har varit en hjärtefråga sedan länge. Därför reagerar jag naturligtvis när frågorna kommit på tapeten detta nådens år 2020.

Liberalerna i Norrtälje hade inför kommunalvalet 2018 som vallöfte att anställa en stadsarkitekt. Den 1 april 2020 började stadsarkitekten efter intern rekrytering. Gott så.

Då jag haft mina funderingar om vad Liberalerna egentligen avsåg med begreppen stadsarkitekt och skönhetsråd försökte jag utröna detta genom replik och inlägg i lokala Norrtelje Tidning och på Facebook. Efter detta följde en diskussion i min Facebooktråd samtidigt som jag fick bra respons från invånare främst i Norrtälje stad.

Stadsarkitekt i Norrtälje kommun är det många som efterlyst och krävt, i synnerhet när staden Norrtälje började expandera i början av 2000-talet. De tidigare stadsarkitekterna Björn Cederström och Anders Erixon verkade innan jag blev intresserad av stadsbyggnadsfrågor, men de har blivit intervjuade och båda har på frågan: ”Vad är du mest nöjd med i ditt uppdrag som stadsarkitekt?” svarat ”Det som inte blev av”. Jag har själv gjort en research över ett antal stadsarkitekters uppdrag vilket bland annat omfattade ett mycket aktivt deltagande i detaljplanearbetet och som bollplank för olika aktörer i samhällsbyggnadsfrågor. Detta är exempel på egenskaper jag i första hand förknippar med stadsarkitektens roll.

Den nya stadsarkitekten i Norrtälje från 1 april 2020, Charlotte Köhler, uttryckte själv att enligt vad hon anser är det inte upp till henne att ha synpunkter på de byggplaner som finns (i objektet kvarteret Niord1). Hennes uppgifter är att föra upp frågan om gestaltad livsmiljö och ta fram ett arkitekturprogram som står högt på agendan. Uppdraget kommer självfallet från kommunledningen, och visar tydligt hur den ser på stadsarkitektens roll i Norrtälje kommun.

Liberalerna i Norrtälje driver även inom den borgerliga alliansen frågan om att tillsätta ett skönhetsråd. Som förebild för denna funktion, säger man, står Skönhetsrådet i Stockholm som instiftades år 1919. Skönhetsrådet har i hundra år verkat som ett fristående rådgivande organ inom staden, är en kommunal enhet och ansvarar som sådan inför kommunfullmäktige. Skönhetsrådet sammanträder i regel en gång i månaden men uppdrar också åt delegationsgrupper att förbereda rådets yttrande i olika frågor.

Även när det gäller skönhetsrådet har Norrtälje genom kommunalrådet Robert Beronius (L) en egen tolkning av vad skönhetsrådet skulle ha för uppdrag. Han menar att skönhetsrådet (och stadsarkitekten) skulle leda debatt och samla in synpunkter ”inte bara själva tycka (!)” vilket med all tydlighet visar att någon djupare tanke inte ligger bakom det hela. Kanske har Robert Beronius kommit på andra tankar efter att satt sig in i hur Skönhetsrådet i Stockholm fungerar. Enligt min uppfattning är ett skönhetsråds huvuduppgift att yttra sig i olika frågor.

Jag är rädd för att den folkliga förankringen inte blir så mycket starkare genom att utnyttja stadsarkitektens och skönhetsrådets kompetens som tänkt. Detta tillsammans med att samhällsbyggnadsbeslut fattas i kommunstyrelsens utskott gör att invånarna kommer allt längre från att kunna påverka samhällsbyggnaden. Byggherrar, kommunens tjänstemän och organisation samt politiker utgör allt för höga hinder för det.

Gunnar Hellström, Gävle