Sporten satsar vidare på ungdomsfotboll – sänder fyra matcher till under våren: ”Givet efter helgens gensvar”

I helgen livesände NT fotboll för första gången på två månader när Roslagsbro IF mötte Alsike i en träningsmatch. Intresset bland läsarna var stort och matchen slutade 9–2 till ”Robro”.

Nu står det klart att Norrtelje Tidning följer upp succén med ytterligare fyra matcher från Vårspelet. BKV Norrtälje/LIF P15, Rimbo IF P15, Riala P15, BKV Norrtälje F15 och Roslagsbro IF F15 kommer alla dyka upp på norrteljetidning.se under våren. Hela matchlistan hittar du längst ner i artikeln.

– Efter helgens gensvar är det givet för oss att fortsätta satsa på ungdomsfotbollen. Det känns jättekul, säger Christopher Grönlund, sportreporter på NT.

Med anledning av coronaviruset har Upplands FF beslutat att skjuta upp alla serier till senare i sommar. Samtliga serier kommer att avgöras genom enkelmöten, och det som egentligen skulle ha varit våromgångarna har istället blivit träningsmatcher i det som kallas Vårspelet.

Det är dessa matcher som NT kommer sända under veckorna framöver. Först ut är P15-derbyt mellan BKV Norrtälje/LIF och Rimbo IF.

– Vi ser ett stort intresse för våra livesändningar och oavsett den här krisen hade vi fortsatt att satsa på ungdomssporten. Där är vi en viktig aktör. Vi ser också att det är fortsatt intressant för väldigt många att ta del av lokala fotbollsmatcher, även på ungdomsnivå, säger Carl Juborg, chefredaktör och ansvarig utgivare på Norrtelje Tidning.

– Noterbart är också att vi givetvis följer alla riktlinjer och rekommendationer i samband med våra livesändningar och arbete på fältet, avslutar Juborg.

Här är matcherna som NT sänder från Vårspelet

Lördag 23 maj 14.00: BKV Norrtälje/LIF – Rimbo IF (P15)

Fredag 5 juni 19.00: Roslagsbro IF - Sigtuna IF FK FJ (F15)

Söndag 7 juni 11.00: BKV Norrtälje F05 - Håbo FF (F15)

Söndag 7 juni 17.00: Riala GoIF – BKV Norrtälje/LIF (P15)