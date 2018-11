Vintersvepet: Stora förluster, övertygande vinster och kommande seriefinal

Handboll

Efter förra helgens oavgjorda hemmamöte med Borlänge så föll HK Ceres damer borta mot Lidingö under söndagen. Felicia Sjöberg blev målbäst i Norrtäljelaget med sina fyra fullträffar, men det räckte inte då Lidingö vann med 24–16. Noterbart är att Alice Tollbring, som öst in mål under säsongen, bara gjorde ett i helgen.

Även Ceresherrarna förlorade helgens match mot HK Lif Blå med 43–29. Dennis Rönnblad stod för tio mål, men med bara en avbytare orkade inte Ceres hänga i matchen igenom.

För de båda Roslagsklubbarna i damtrean blev det inte heller några poäng. Hallsta HF föll mot 39–8 borta mot HK Rosers och HF Rimbo spelade 30–14 i returmötet med Falu HK.

Matchfakta

Division 3 ösv norra damer

Lidingö SK–HK Ceres Norrtälje 24–16 (11–8)

Mål, Ceres: Felicia Sjöberg 4, Lovisa Eriksson 3, Matilda Thorström 3, Linn Kraft 2, Ronja Linusson, Alice Tollbring, Ida Nyström, Rebecca Holmström Zeilinger.

Publik: 152 i Gångsätrahallen

Domare: Kenneth Elfgren, Robin Lövenborg

Division 3 ösv norra herrar

HK Lif Blå–HK Ceres Norrtälje 43–29 (18–12)

Mål, Ceres: Dennis Rönnblad 10, Adam Modenius-Södergren 5, Andreas Jansson 4, Hannes Tollbring 4, Joakim Hafdell 3, Kevin Axelsson 2, Diego Luna.

Publik: 88 i Lindesberg Arena

Domare: Jonathan Österholm, Kent Håkansson.

Division 3 ösv östra damer

HK Rosers–Hallsta HF 39–8 (21–2)

Mål, Hallsta: Nathalie Häll 2, Emma Hynninen Norberg 2, Nadja Johansson 2, Susanne Forsén, Hanna Hilmersson.

Publik: 63 i Rosershallen

Domare: Mattias Samuelsson, Victor Horvath.

Falu HK–HF Rimbo 30–14 (19–8)

Mål, HF Rimbo: Maria Norlin 6, Sabina Carlsson 4, Annica Westerholm 3, Theresia Zäll.

Publik: 50 i Lugnets Sporthall

Domare: Peter Jonsson, Leif Rönngren.

Innebandy

Väddö IF fortsätter att imponera i herrfemman. I söndags besegrade man tabelljumbon IBS Nabla på bortaplan med 3–19. Segern var Väddös sjunde under hösten och gör att man håller sig kvar på andraplats i tabellen, en poäng efter Tobo/Örbyhus som man möter tisdag kväll.

IBK Östhammar/Midas IBK i damtvåan hade spelledigt i helgen, istället möter man Stenhagens KK U på tisdag kväll. IBK Roslagsalliansens damer däremot spelade två matcher förra veckan.

Under onsdagen vann man över Livets Ord med 9–0 och följde upp det med att besegra SK Vide med 8–0 under lördagen. I en haltande tabell ligger man nu på fjärdeplats med en match mer spelad än lagen runt om.

I herrtrean hade IBF Roslagsalliansen spelledigt, medan Midas IBK tog säsongens blott andra seger när Enköping besegrades med 9–8. Robin Lindgren gjorde flest mål i Midas (tre stycken), men det var Mikael Oskarsson som fixade segern när han satte 9–8 på straff tre minuter från slutet. Vinsten gjorde att man passerade Alunda och klev upp på åttondeplats.

Matchfakta

Division 5 herrar

IBS Nabla–Väddö IF 3–19

Information saknas

Division 3 damer

IBF Roslagsalliansen–Livets Ord IF 9–0 (2–0, 4–0, 3–0)

Mål: 1–0 (04.05) Emelie Huhtala (Amanda Kuusisto), 2–0 (13.21) Iza Edslätt (Ida Gustafsson-Ek), 3–0 (22.13) Linda Krammer (Ida Gustafsson-Ek), 4–0 (23.38) Frida Widerberg (Micaela Dyland Hjelm), 5–0 (29.47) Jessica Karlsson (Rebekkah Nordberg), 6–0 (33.52) Frida Widerberg (Micaela Dyland Hjelm), 7–0 (40.22) Jessica Varstad, 8–0 (48.54) Emelie Huhtala (Frida Widerberg), 9–0 (57.58) Frida Widerberg (Elin Långbo)

Skott: 16–28 (5-8, 6-13, 5-7)

IBF Roslagsalliansen–SK Vide 8–0 (2-0, 3-0, 3-0)

Mål: 1–0 (14.52) Rebekkah Nordberg (Jessica Carstad), 2–0 (18.21) Jessica Karlsson (Jessica Carstad), 3–0 (21.12) Frida Widerberg (Emma Röttorp), 4–0 (22.20) Jessica Karlsson (Micaela Dyland Hjelm), 5–0 (29.08) Jessica Karlsson (Jessica Carstad), 6–0 (43.28) Rebekkah Nordberg (Jessica Karlsson), 7–0 (51.36) Rebekkah Nordberg (Jessica Carstad), 8–0 (56.18) Ida Gustafsson-Ek (Frida Widerberg).

Skott: 36–10 (14-4, 12-2, 10-4)

Division 3 herrar

Enköpings IBK–Midas IBK 8–9 (2-4, 2-1, 4-4)

Mål, Midas: 1–1 (07.47) Mikael Oskarsson (Samuel Hafdell), 2–2 (15.19) Robin Lindgren, 2–3 (18.24) Andreas Larsson (Daniel Edenius), 2–4 (19.57) Joel Norberg (Johannes Andersson), 4–5 (37.53) Robin Lindgren (Samuel Hafdell), 4–6 (43.05) Robin Lindgren (David Nilsson), 6–7 (52.37) Oskar Ufhäll, 6–8 (52.57) Joel Norberg (Marcus Andersson), 8–9 (56.40) Mikael Oskarsson.

Ishockey

Hallsta IK åkte på höstens andra förlust när SHK Hockey Club blev för tuffa. 6–3 slutade matchen. Målskyttar för Hallsta var Felix Haeger-Sjöström, Fabian Stigberg och Petter Sigfridsson. Förlusten gör att Hallsta trillar ner till fjärdeplats i tabellen med tre poäng upp till Sala på andraplats.

Norrtälje IK i trean avslutade säsongen med att vinna mot Ormsta på övertid. Detta gjorde man med sex inlånade Rimbo IF-spelare .

Rimbo, som stod över sista omgången i division 2, fick se Göta Traneberg besegra Viggbyholm och därmed ta den sista platsen i Alltvåan. Rimbo inleder Fortsättningsserien på fredag.

Matchfakta

Division 4 Uppland

SHK Hockey Club–Hallsta IK 6–3 (2-1, 2-0, 2-2)

Mål, Hallsta: 0–1 (06.08) Felix Haeger-Sjöström (Daniel Reinvalds, Victor Karlsson), 4–2 (44.25) Fabian Stigberg (Sebastian Stigberg, Haeger-Sjöström), 4–3 (48.28) Petter Sigfridsson (Jesper Andersson, Reinvalds)

Skott: 49–34 (15-7, 16-8, 18-19)

Publik: 299 i PEK hallen.

Domare: Andreas Restrup

HockeyTrean Östra

Ormsta HC–Norrtälje IK 4–5 (0-1, 2-1, 2-2, 0-0, 0-1)

Mål: 0–1 (09.05) Sebastian Staf (Joakim Olsson, Alexander Blomstedt), 1–1 (29.50) Tobias Dahlström (Jack Norling, Oskar Majberg), 2–1 (35.09) Jacob Lokatt (Jack Norling, Tobias Dahlström), 2–2 (35.25) Jonathan Lundberg, 3–2 (41.42) Tobias Dahlström (Jacob Lokatt, Sebastian Lövgren), 3–3 (47.33) Robin Lagerlöf (Jonathan Nilsson), 4–3 (49.46) Lucas Lokatt (Anton Johansson), 4–4 (50.22) Jonathan Lundberg (Johan Kristoffersson, Karl Pettersson), 4–5 (OT, straff) Robin Lagerlöf.

Skott: 50–31 (15-9, 17-9, 15-11, 3-1, 0-1)

Publik: 101 i Vallentuna Ishall

Domare: Nicholaz Pagelz