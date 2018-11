Vintersvepet: Derbyseger, urladdning och säsongens elfte raka förlust

Anmäl text- och faktafel

Ishockey:

Det fortsätter att gå riktigt trögt för Norrtälje IK i hockeytrean. Mot Tierp på hemmaplan kom säsongens elfte (!) raka förlust – och laget är fortfarande poänglösa 2018/19. Nu återstår en match av grundserien, borta mot Ormsta, och även om den inte har någon större inverkan på fortsättningen i praktiken kan det vara väldigt viktigt att få med sig ett självförtroende och en boost som tre poäng faktiskt ger.

Hallsta trummar på i fyran och slog Liljan med 6–3 senast. Felix Hedin blev tvåmålsskytt i en match där laget annars hade fem olika målskyttar. På sämre målskillnad placerar sig man precis under topp två-strecket när det återstår fyra omgångar. I nästa omgång väntar tabellettan SHK – den matchen lär bli, om inte helt avgörande, åtminstone en fingervisning om vart toppjakten tar vägen.

Rimbo ligger alltjämt inom topp fyra och innehar just nu en av platserna till alltvåan. Dock har lagen under strecket färre matcher spelade – och därmed är laget beroende av hur det går i Göta Tranbergs och Järfällas matcher under tisdagen.

Matchfakta

HockeyTvåan Östra A

Rimbo IF – Haninge Anchors HC 2–4 (0-1, 1-0, 1-3)

Mål: 0-1 (07.10) Muhammed Kücukyildiz, 1-1 (18.34) TImothy Avegård (David Wiberg, Johan Tilefors), 1-2 (10.59) Rasmus Sahlström (Max Lindkvist), 2-2 (54.03) Anders Söderström (Johan Kristoffersson)

HockeyTrean Östra A

Norrtälje IK–Tierps HK 3–6 (1–2, 2–3, 0–1)

Mål: 1–0 (01.39) Mathias Derneby (Sebastian Staf), 1–1 (04.37) Jonathan Persson, 1–2 (07.27) Johnas Persson, 1–3 (22.41) Jonathan Persson, 1–4 (27.30) Jonathan Persson, 1–5 (29.36) Johnas Persson, 2–5 (31.47) Jonathan Nilsson (Mathias Regnestam, Robin Lagerlöf), 3–5 (38. 59) Eddie Angelin (Jonathan Nilsson), 3–6 (48.37) Jonathan Persson

Division 4 Uppland

Hallsta IK–HC Liljan 6–3 (1–2, 2–0, 3–1)

Mål: 1–0 (03.26) Daniel Reinvalds (Alexander Rådström), 1–1 (08.26) Jonas Johansson, 1–2 (10.38) Felix Eriksson, 2–2 (21.19) Felix Hedin (Kim Rosman, Jesper Andersson), 3–2 (32.59) Daniel Pettersson (Felix Hedin, Kim Rosman), 4–2 (42.58) Felix Haeger–Sjöström (Casper Norberg), 5–2 (43.38) Jesper Andersson (Kim Rosman), 6–2 (48.56) Felix Hedin (Casper Norberg, Simon Stensvik), 6–3 (52.36) Pontus Jöheden

Innebandy

Roslagsalliansen fortsätter att pumpa på och följde upp derbysegern mot Midas genom att bortaslå Bälinge i en målrik fajt. 6–7 slutade matchen och stor matchvinnare blev Robin Söderqvist tack vare sitt 6–7-mål i mitten av tredje perioden. Det innebär att laget ligger trea i tabellen och har vunnit de senaste fem matcherna. För Midas går det desto tyngre i herrtrean. Ny förlust med 2–7 hemma mot Loke.

Väddö gör sitt i herrfemman och körde över Löjte med hela 11–3. Roligast hade nog Aleksander Flood som blev hattrickhjälte och nu är laget bara en pinne bakom Tobo/Örbyhus, dock med en match mindre.

Roslagsalliansen hade spelledigt på damsidan och möter Livets Ord på onsdag i trean. Östhammar/Midas spelade däremot en fullkomligt galen match mot Uppsala Teknologer som slutade 9–9. Där ledde hemmalaget med 7–4 inför tredje perioden, men tappade till 9–9 med tre minuter kvar. Josefine Andersson och Clara Östlund blev båda tvåmålsskyttar. Toppar den interna poängligan gör dock Elin Höglund på 7+2= 9 poäng.

Matchfakta

Division 3 herrar

Bälinge IF–IBF Roslagsalliansen 6–7 (1–2, 2–2, 3–3)

Mål, Roslagsalliansen: 0–1 (03.32) Fabian Samuelsson (Anton Östlund Westberg), 0–2 (12.58) Einar Sköthagen (Fredrik Huhtala), 2–3 (24.50) André Kuusisto (Filip Andersson), 3–4 (34.26) Anton Östlund Wessberg (Marcus Malm), 3–5 (40.59) Fabian Samuelsson (Erik Andersson), 5–6 (45.41) Ted Törngren (Marcus Malm), 6–7 (52.34) Robin Söderqvist (André Kuusisto)

Midas IBK–Loke IBK 2–7 (0–3, 1–2, 1–2)

Mål, Midas: 1–4 (36.47) Robin Lindgren, 2–7 (53.26) Marcus Andersson (Joel Norberg)

Division 5 herrar

Väddö IF–Löjte IBK 11–3 (6–2, 4–1, 1–0)

Mål, Väddö: 1–0 (02.13) Aleksander Flood (Adam Philipsson), 2–1 (11.57) Linus Ryderborn (Christoffer Lantz), 3–1 (13.52) Linus Ryderborn (Christoffer Lantz), 4–1 (14.11) Aleksander Flood (Ted Andersson), 5–1 (17.58) Arvid Sandberg, 6–2 (19.43) Ted Andersson, 7–2 (21.47) Aleksander Flood (Simon Berchtold), 8–2 (25.11) Adam Philipsson (Simon Berchtold), 9–3 (36.07) Ted Andersson (Arvid Sandberg), 10–3 (38.22) Arvid Sandberg (Christoffer Lantz), 11–3 (48.05) Adam Philipsson (Sebastian Andersson)

Division 2 damer

IBK Östhammar/Midas IBK–IBK Uppsala Tekonologer 9–9 (3–2, 4–2, 2–5)

Mål, Östhammar/Midas: 1–0 (00.23) Amanda Hedblom, 2–2 (12.33) Josefine Andersson (Sissel Svärdsén), 3–2 (14.27) Josefine Andersson (Jennifer Höglund), 4–3 (27.01) Sanna Holgersson (Linnéa Gustafsson), 5–3 (29.19) Linnéa Gustafsson (Sissel Svärdsén), 6–4 (33.22) Clara Östlund (Amanda Hedblom), 7–4 (37.51) Clara Östlund, 8–6 (48.32) Amanda Hedblom (Jennifer Höglund), 9–8 (54.35) Jennifer Höglund (Josefine Andersson)

Handboll

I säsongens första derby drog HF Rimbo det längsta strået när man slog HF Hallsta med tre bollar i division 3. 19-16 slutade mötet och målbäst hos vinnarna var duon Sabina Carlsson/Theresia Säll. Nadja Johansson var dock matchens främsta skytt, efter fem mål, men det räckte som bekant inte. Det var Rimbos första seger för säsongen och Hallsta är fortfarande nollade i tabellen som jumbo.

Ceres visade styrka hemma mot Vassunda i herrtrean och vann med 42–25. Inget snack om saken – och lika självklar som segern var nog att Dennis Rönnblad blev målbäst med tio pytsar. Noterar även att ex-Rimboiten, Simon Modenius Södergren, hängde fem.

På damsidan spelade Ceres en betydligt jämnare tillställning – när mötet med Borlänge slutade 20–20. Ida Rosman, som numera är spelande lagledare, var målbäst med sju kassar. Sporten noterar även att lovande Miranda Sigg, som fick fjolåret förstört på grund av otäck knäskada, har kritat på för klubben. Det blir spännande att se vad hon kan uträtta i division 2 när hon är tillbaka i gott slag.

Matchfakta

Division 2 Östsvenska Norra

HK Ceres–Borlänge HK 20–20 (8–9)

Mål, Ceres: Ida Rosman 7, Alice Tollbring 6, Linn Kraft 3, Ida Nyström 2, Emma Svedlund 1, Lovisa Eriksson 1.

Division 3 Östsvenska Östra

HF Rimbo–Hallsta HF 19–16 (7–9)

Mål, Rimbo: Sabina Carlsson 4, Theresia Säll 4, Elin Norlin 3, Maria Norlin 3, Maria Karlsson 3, Jessica Eriksson 2

Mål, Hallsta: Nadja Johansson 5, Therese Olsson 4, Hanna Hilmersson 3, Emma Hynninen Norberg 2, Nathalie Häll 1, Josefine Perås 1.

Division 3 Östsvenska Norra

HK Ceres–Vassunda HK 42–25 (24–13)

Mål, Ceres: Dennis Rönnblad 10, Andreas Jansson 6, Adam Modenius Södergren 6, Peter Björk 5, Simon Modenius Södergren 5, Anton Angbunta 3, Kevin Axelsson 2, Markus Lindgren 2, Linus Jakobsson 2, Robert Linusson 1.