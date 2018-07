O-ringens femte etapp – så gick det för de lokala löparna

D18 Elit: 1) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 203.58 (5) 56.06, 2) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 208.35 (2) 54.32, 3) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 213.58 (6) 56.08, 4) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 216.20 (18) 58.26, 5) Tilde Backlund, OK Södertörn, 216.25 (1) 52.29, 75) Agnes Broman, OK Roslagen, 286.46 (45) 63.08

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 162.17 (16) 35.43, 134) Alva Olá, Rånäs OK, 367.59 (130) 62.45

D15: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 175.37 (40) 42.42, 117) Malin Svensson, Rånäs OK, 337.32 (127) 60.23

D16 Kort: 1) Lena Ennemoser, Orienteering Innsbruck Imst, 181.52 (2) 41.01, 33) Hannah Örtlund, Rånäs OK, 436.26 (39) 78.28

D20: 1) Ann-Charlotte Spangenberg, Täby OK, 251.12 (7) 48.22, 13) Ellen Broman, OK Roslagen, 294.07 (21) 52.54, 18) Ellen Frost, OK Roslagen, 302.18 (4) 45.33

D21 Kort-2: 1) Jenny Patana, Hiidenkiertäjät, 161.07 (1) 32.18, 47) Evelina Christoffersson, OK Roslagen, 253.10 (51) 47.27, 66) Caroline Thunberg, OK Roslagen, 278.45 (90) 55.35, 86) Emma Lundman, OK Roslagen, 300.00 (95) 56.39, 120) Louise Pramlid, OK Roslagen, 405.53 (130) 79.59

D21 Lång: 1) Maria Magnusson, Sävedalens AIK, 323.53 (3) 67.45, 4) Rebecka Lindberg, OK Roslagen, 350.25 (1) 66.31

D21 M: 1) Amanda Karlsson, Stora Tuna OK, 243.23 (4) 48.56, 37) Elvira Forsström, OK Roslagen, 410.23 (43) 79.39

D45 Kort-2: 1) Mia Eronn, Linköpings OK, 156.47 (1) 27.51, 48) Marica Tynell, Rånäs OK, 250.33 (62) 47.03

D45 M: 1) Bente Henriksson, Rånäs OK, 239.13 (5) 44.59, 66) Malin Tillman, OK Roslagen, 390.20 (58) 63.56

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 171.30 (5) 31.47, 22) Marianne Carlberg, Rånäs OK, 217.35 (34) 40.47

D50 Kort: 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 169.51 (2) 30.06, 116) Monica Rostö, Rånäs OK, 317.59 (84) 46.26

D50 M: 1) Susanne Johannesson, Ronneby OK, 206.55 (2) 41.44, 52) Helene Svensson, Rånäs OK, 344.36 (54) 67.41

D65 Kort: 1) Sirpa Lakanen, Muuramen Rasti, 184.20 (2) 35.45, 30) Lena Nyström-Nilsson, Rånäs OK, 266.53 (21) 47.44

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 78.54 (2) 15.33, 60) Gustav Lindberg, OK Roslagen, 121.41 (72) 23.25, 142) Aron Lindberg, OK Roslagen, 218.18 (176) 78.05

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 102.34 (27) 24.01, 45) Hugo Örtlund, Rånäs OK, 137.30 (99) 32.33, 113) Gustav Svensson, Rånäs OK, 182.01 (125) 37.14

H15: 1) Hugo Ericsson, Växjö OK, 189.28 (5) 35.58, 140) David Näslund, OK Roslagen, 411.10 (135) 64.25

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 175.51 (3) 35.32, 62) Oskar Sundblom, Rånäs OK, 257.44 (143) 64.21, 148) Carl Henriksson, Rånäs OK, 399.18 (173) 89.02

H21-1: 1) Jonne Lakanen, Lappeen Riento, 282.12 (9) 62.06, 36) Joel Lännevall, OK Roslagen, 357.08 (50) 74.06, 60) Simon Bohman, Rånäs OK, 390.36 (18) 65.51

H21 Kort-1: 1) Thomas Carlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 207.01 (1) 39.00, 25) Otto Lundman, OK Roslagen, 280.35 (23) 53.06, 37) Robert Sandberg, OK Roslagen, 293.37 (29) 54.45, 50) Viktor Lindberg, OK Roslagen, 325.41 (51) 59.06, 89) Mårten Rostö, Rånäs OK, 417.11 (90) 72.20

H21 Kort-2: 1) Olle Boström, Järla Orientering, 184.52 (1) 39.01, 93) Emil Håsteen, Rånäs OK, 399.48 (102) 72.23

H40 Kort-2: 1) Martin Pettersson, Sävedalens AIK, 177.13 (2) 32.17, 24) Henrik Sundblom, Rånäs OK, 220.13 (35) 40.09

H40 M: 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 214.57 (1) 42.35, 37) Mattias Örtlund, Rånäs OK, 384.32 (43) 76.27

H45-1: 1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 206.38 (1) 46.06

H45 Kort-1: 1) Henric Brohede, OK Tyr, 158.20 (2) 29.01

H45 M: 1) Johan Eveborn, SOK Viljan, 210.14 (1) 39.55, 59) Peter Olá, Rånäs OK, 390.09 (45) 62.32, 62) Tomas Eklund-Wahlqvist, OK Roslagen, 401.09 (67) 88.01

H50-1: 1) Per Ek, Nyköpings OK, 193.17 (6) 44.15, 15) Ola Hultin, OK Roslagen, 227.58 (20) 46.57, 55) Per Carlberg, Rånäs OK, 269.30 (41) 51.08

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen, Vehkalahden Veikot, 164.44 (3) 30.46, 30) Patrik Smedmark, OK Roslagen, 224.49 (43) 41.06, 66) Jesper Henriksson, Rånäs OK, 280.44 (52) 43.31, 78) Håkan Rostö, Rånäs OK, 295.59 (81) 49.30

H55: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 178.12 (3) 35.41

H60: 1) Jan Nordin, Sundsvalls OK, 180.29 (1) 35.02, 38) Mats Lundman, OK Roslagen, 258.20 (58) 53.08

H60 Kort: 1) Kjell Boman, Söderhamns OK, 194.28 (28) 43.05, 95) Per-Erik Nyström, Rånäs OK, 403.59 (97) 70.49