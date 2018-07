Läsartext: VM-löpare vann Skärgårdssprint

I tisdags kväll var målet beläget vid Kärleksudden och i onsdags skedde den vid Grind-skolan – vinner gör den med kortast totaltid. Närmare 300 löpare kom till start i de olika klasserna.

– För att leva upp till namnet försöker vi alltid få tillgång till badplats minst en av dagarna. Sen är det många andra bitar som ska falla på plats för att arrangera sådana här tävlingar inne i staden. Polistillstånd, el, servering, toalett, parkering och så vidare. Klubbens medlemmar har en historia av att vara flinka arrangörer och kommun, markägare, näringsliv och myndigheter brukar uppskatta det vi gör - så det är mest en fröjd att vara tävlingsledare, säger Holmström.

Damklassen vanns av tidigare VM-guldmedaljören Annika Billstam från OK Linné med stor marginal. Knappt två minuter bakom som två slutade Ausrine Kutkaite från Litauen, men representerandes IFK Lindingö SOK.

Annikas sambo, fransmannen Thierry Gueorgiou, räknas med sina 14 VM-guld som tidernas bästa orienterare. Han lade skorna på hyllan häromåret och är numera tränare för det svenska landslaget. Därför gick han inte att återse i resultatlistan utan strosade istället runt med barnvagn på tävlingen till de flestas beundran.

Hans adept Albin Ridefeldt, också OK Linné, vann en tightare herrklass med 32 sekunder före Erik Berzell, Järla IF OK och 54 sekunder före klubbkamraten Rassmus Andersson. Albin med fem SM-guld på meritlistan är uttagen i den trupp som ska representera Sverige under VM i Lettland 4-11 augusti.

Världsmästaren från 2016 och landslagsmannen Jerker Lysell, från Rehns BK i Bollnäs, kunde inte komma till start pga. skada. Han körde istället ett pass vattenlöpning i stadens nya badhus och hjälpte sedan till vid radiokontrollen och som prisutdelare, något som uppskattades av framförallt de yngre deltagarna.

– Tävlingen ligger bra i tiden för de löpare som vill få lite fart inför O-ringen och VM. Generellt brukar vi alltid få väldigt namnkunniga startfält, vilket är roligt för alla inblandade. Jag som mest fokuserat på längdskidor blir förvånad och gläds varje gång åt hur nära det är mellan nybörjare och världselit i denna idrott, avslutar Holmström.

