Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar

LIVE-TV

Tisdag 31 juli:

► Speedway Elitserien: Rospiggarna möter ett formtoppat Västervik borta i omgång 11. Matchen startar 19:00 och Sporten finns på plats och livesänder matchen, med start 18:40.

Fredag–söndag 4–6 augusti

► Flygfyren Sommarcup: Ungdomsturneringen på Norrtälje Sportcentrum lockar över 100 lag och står för totalt 320 matcher. Sporten är på plats hela helgen och livesänder 13 matcher.

Lördag 4 augusti

► Division 1 Norra Svealand damer: Sommarvilan för Rimbo är över och i omstarten väntar bortamatch mot Selånger FK. Sporten är på plats och livesänder mötet med sändningsstart 13.55 och avspark 14.00.

► Division 2 Norra Sveland herrar: Även BKV Norrtälje sparkar igång höstsäsongen och gör det genom att resa till Västerås för match mot Skiljebo SK. Sporten hakar på och livesänder matchen. Sändningsstart 15.55 och avspark 16.00.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.