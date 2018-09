STOR SAMMANSTÄLLNING: Slutspurt väntar för fotbollen – här finns dramatiken i avslutningen

LÄS ÄVEN: Fotbollssvepet: Roslagsklubbar i topp, rejäla ras och riktig dramatik

Rimbo IF dam

Tabellplacering nu: 3:a i division 1 norra Svealand

Antal matcher kvar: 3

Att kämpa för: Den perfekta hösten och en andraplats i återkomsten till division 1.

Kommentar: Rimbodamerna har verkligen gått som tåget under sommaren. Efter en lite halvknackig vår där man vann borta, men förlorade hemma, har laget gått fullt så långt efter uppehållet och är på väg mot en perfekt höst. Huvudtränare Harald Luther siktade på en topp 4-placering inför säsongen – nu ligger man trea. Man kan nå Sandviken på andraplats, tre poäng skiljer lagen. Men man får även se upp med Gefle och Bele Barkarby som jagar tre respektive en poäng bakom.

BKV Norrtälje herr

Tabellplacering nu: 12:a (negativ kvalplats) i division 2 norra Svealand

Antal matcher kvar: 5

Att kämpa för: Undvika nedflyttning och kval

Kommentar: Roslagens bästa herrlag har haft mycket oflyt den senaste säsongen. Tappade poäng i slutminuterna i flera matcher och med en dryg månad kvar på säsongen (BKV har flest matcher kvar att spela) kämpar man fortfarande för att säkra kontraktet till nästa säsong. Mittbacken Filip Ärlebrant sa efter helgens oavgjorda match mot Gute att "vi är alldeles för bra för att ligga där vi gör". Men otur eller inte - faktum kvarstår att BKV Norrtälje har några mycket viktiga matcher kvar framöver, om det ska bli division 2-spel även sommaren 2019.

Rimbo IF herr

Tabellplacering nu: 6:a i division 4 Uppland

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Att göra en bra avslutning på säsongen.

Kommentar: Till skillnad mot BKV så har Rimbos herrar redan säkrat kontraktet till nästa säsong. Två matcher återstår och det gäller bara att göra en snygg avslutning. Teoretiskt så finns en chans på tredjeplatsen i tabellen (fem poäng skiljer till GoIF Kåre), men då krävs det att Kåre, Fanna och Bälinge kammar noll de sista två matcherna. Inte jättesannolikt, men ska man gripa efter halmstrån finns det väl ett där.

Häverödals SK

Tabellplacering nu: 3:a i division 5 östra

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Andraplatsen i damfemman

Kommentar: Länge låg man i topp, men sedan kom Films SK och svepte förbi. Österbybrukslaget är omöjliga att nå, men Häverödal har fortfarande vittring på andraplatsen i serien. Fyra poäng skiljer upp till Frösunda, som dock har en match mindre spelad. Med lite hjälp av Östhammar, Österlövsta och BKV Norrtälje kan dock silvermedaljen bli ett faktum.

BKV Norrtälje dam

Tabellplacering nu: 7:a i division 5 östra

Antal matcher kvar: 3.

Att kämpa för: Bli näst bästa Roslagsklubb i damfemman

Kommentar: Häverödal ligger för långt upp. Istället får BKV Norrtälje gå en fajt mot Roslagsbro om att bli andra bästa klubb från Roslagen i damernas division 5. Nio poäng är kvar att spela om, sex skiljer mellan lagen. Kontraktet är klart, så det behöver man inte oroa sig över. Nu gäller det bara att avsluta starkt.

Roslagsbro IF dam

Tabellplacering nu: 8:a i division 5 östra

Antal matcher kvar: 3.

Att kämpa för: Ta sig förbi BKV Norrtälje i tabellen

Kommentar: Fyra vinster, en oavgjord och tio förluster gör att Roslagsbro står på 13 poäng med tre matcher kvar att spela. Minst sju poäng måste man ta i avslutningen för att ha en chans att bli andra bästa Roslagsklubb i damfemman. Derbyt mellan BKV och Roslagsbro sista september kommer bli otroligt viktigt i den kampen. En match du kommer kunna se på norrteljetidning.se.

Rådmansö SK

Tabellplacering nu: 1:a i division 5 östra

Antal matcher kvar: 3

Att kämpa för: Seriesegern och uppflyttning till division 4.

Kommentar: Arvid Slätis gedigna arbete under vintern har verkligen burit frukt. "Real Rådmansö" ser ut att gå mot en grym säsong och fortsätter man ända in i kaklet så blir det nog spel i division 4 nästa år. Men man får se upp – bakom jagar tre lag med vittring på den där förstaplatsen. Unik, Gimo och Gräsö Norrskedika har alla en chans att ta sig förbi Råsmansö under avslutningen. Den eventuella seriefinalen mellan Unik och Rådmansö den 30 september kan avgöra alltihop.

Hallsta IK

Tabellplacering nu: 9:a i division 5 östra

Antal matcher kvar: 3.

Att kämpa för: Undvika nedflyttning

Kommentar: Helgens vinst mot Sunnersta gav Hallsta IK ett hopp upp från jumboplats till ovanför nedflyttningsstrecket. Men de tre lag som ligger under har alla bara en poäng upp till gänget från Hallstavik, varav två Hallsta har kvar att möta. Avslutning kommer med andra ord bli högdramatisk. Det avslutande derbyt mot Väddö kan avgöra allt!

Väddö IF

Tabellplacering nu: 12:a (sist) i division 5 östra

Antal matcher kvar: 3.

Att kämpa för: Lämna jumboplatsen och undvika nedflyttning.

Kommentar: Nykomlingarna från division 6 har haft en tuff säsong. Från att nästan gått obesegrade ifjol har man fått känna på mycket tuffare motstånd i år. Fyra segrar och två oavgjorda gör att Väddö ligger sist i den östra herrsexan med tre matcher kvar. Tabelltrean Gimo och sexan Trikadien väntar innan det avslutande derbyt mot Hallsta. En tung avslutning för Väddö, som behöver alla poäng de kan få.

Riala GoIF

Tabellplacering nu: 1:a i division 6 östra

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Serieseger och uppflyttning till division 5.

Kommentar: Efter att ha dragit sig ur trean efter förra säsongen har Riala nu kämpat sig upp i topp i division 6. Poängmässigt delar man platsen med BKV Norrtälje 2, men bättre målskillnad gör att man leder serien. Med två fajter kvar på säsongen så har man verkligen allt i egna händer för att ta en plats i femman nästa år. Förutom BKV är Lemland enda hotet kvar, och just Lemland står för motståndet kommande helg. Avgörs serien där?

Roslagsbro IF herr

Tabellplacering nu: 5:a i division 6 östra

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Överta fjärdeplatsen från Frösunda och hålla Edsbro och Rö bakom sig.

Kommentar: Eftersom Riala och BKV 2 har placerat sig i toppen får övriga Roslagslag i herrsexan slåss om att bli tredje bästa klubb från regionen. Roslagsbro leder just nu striden, tre poäng före Edsbro och Rö. Ska det stå sig ända in i mål så måste Roslagsbro besegra först tabelljumbon Upplands-Ekeby och tvåan BKV 2 i sista omgången. Absolut ingen omöjlighet, och kan dessutom Frösunda tappa poäng så kan det bli tre Roslagsklubbar topp 4.

Edsbro IF

Tabellplacering nu: 6:a i division 6 östra

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Fjärdeplatsen i tabellen

Kommentar: Edsbro kan slappna av så till vida att det redan är klart att man har en plats i division 6 nästa säsong också. De åtta poäng som skiljer till nedflyttningsplats är omöjliga att ta igen på två matcher. Istället kan Edsbro fokusera på att bli tredje bästa Roslagslag i herrsexan, efter Riala och BKV 2. Tre poäng skiljer upp till Roslagsbro och ytterligare en upp till Frösunda på fjärdeplatsen i serien. Två Roslagsderbyn återstår för Edsbro, först nästjumbon Rimbo 2 hemma och sedan Rö på bortaplan.

Rö IK

Tabellplacering nu: 7:a i division 6 östra

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Vinna mittenkampen bland Roslagslagen

Kommentar: Rö ligger på samma poäng som Edsbro och har stor chans att ta sig förbi, i och med att lagen möts i ett derby i sista omgången. Innan dess väntar tabellfyran Frösunda, och där krävs en skrällvinst för att Rö ska kunna bli bästa Roslagsklubb i mittenstriden.

Grisslehamns SK

Tabellplacering nu: 5:a i division 7 östra

Antal matcher kvar: 1.

Att kämpa för: Bli bästa Roslagsklubb i östra sjuan

Kommentar: En match återstår för Grisslehamn och det är det direktsända derbyt mot Ferro som Sporten sänder på söndag. Att klättra uppåt i tabellen är inte möjligt, istället gäller det att hålla undan för jagande lag underifrån. Ferro ligger två poäng bakom (med en match mindre spelad) och Harg-Östhammar 2 har tre poäng upp. Båda kan teoretiskt sett passera Grisslehamn, om det vill sig illa efter helgen.

IF Ferro

Tabellplacering nu: 6:a i division 7 östra

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Ta sig förbi Grisslehamn

Kommentar: Till skillnad från Roslagskonkurrenten så har Ferro två matcher kvar att spela på säsongen 2018. Efter helgens derby med Grisslehamn väntar även serieledande Hammarland nästa helg. Två poäng har man upp till helgens motståndare och man kan alltså gå förbi redan på söndag.

Lohärads IF

Tabellplacering nu: 5:a i division 7 södra

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Tredjeplatsen i tabellen

Kommentar: Bästa Roslagsklubb i den södra sjuan blir man. Det står klart eftersom både Rö 2 och Rånäs ligger för långt efter. Istället kan Lohärad sikta på bronsplatsen i serien. Med två matcher kvar ligger man på samma poäng som Kåre 2 och Uppsala-Kurd 2. Den sistnämnda möter man på lördag och sedan väntar serieledande Armeniska United i avslutningen.

Rånäs IF

Tabellplacering nu: 9:a i division 7 södra

Antal matcher kvar: 2.

Att kämpa för: Undvika nedflyttning

Kommentar: Det har varit en tung sommar för Rånäs. Blott en seger har det blivit och tillsammans med fem oavgjorda, ger det åtta intjänade poäng. Två mer än tabelljumbon Knivsta 2. Ska man klara av att säkra ett nytt kontrakt i sjuan så gäller det att plocka poäng i de två sista matcherna. Annars får man förlita sig på att Knivsta stannar på en seger den här säsongen.