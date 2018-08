Grönlund: "Rimbotränarens galna målsättning – nu kan den bli verklighet"

Anmäl text- och faktafel

Och känslan är att vi ännu inte har sett det bästa från den här upplagan av Rimbo. Hemmamatchen mot Bollstanäs slutade visserligen med förlust (0–2) – men var en av säsongens bästa prestationer sett till hur man faktiskt hanterade ett lag som troligtvis redan nu är redo för Elitettan. Laget saknade givna spelare som Malin Rydberg, Emmali Nordengrim, Johanna Möller och Kajsa Sund – men var ändå en ribbträff från att ta ledningen. Dessutom visade man upp en helt annan struktur i defensiven och både försvarade sig och pressade ett spelskickligt Bollstanäs till misstag.

Det hade inte jag sett tidigare under säsongen – och allra minst när man ställer insatsen mot mötena med de andra topplagen (Sandviken och Gefle) där det såg betydligt ihåligare ut.

Jag tror helt enkelt att "Hacke" och Rimbo har börjat lära sig serien och hur de ska agera mot olika lag för att kunna ha maximal möjlighet att ta poäng. Därför bör sista matchen innan uppehållet mot Gusk ha blivit en lärdom – för gör man fyra mål som hemmalag mot ett lag som ligger bakom en i tabellen, så borde segern vara gjuten.

I stället släppte laget in sex mål och förlorade – trots att man tidigare visat upp vilket försvarsspel man är kapabla till.

Här handlar det om att lära sig att värdera varje matchbild bättre – och med tanke på hur välfungerande den blåvita offensiven har varit och är så här långt gäller det för Rimbospelarna att veta när de ska sätta plattan i botten och när de faktiskt ska bromsa och dra ner på anfallstempot när man har fått matchen dit man vill.

Offensiven är en garanti för att Rimbo ska fortsätta att leverera trepoängare, inte minst mot de sämre lagen, och den kommer även att ställa till problem för lagen framför i tabellen.

Visst är det åtta poäng upp till Bele Barkarby, men tabellfyran kryssar extremt mycket så här långt. Rimbo har sex vinster och sex förluster – och kan man vrida ner på anfallsgasen framöver när man leder i matcher kommer Rimbo att vända förluster till segrar i slutändan.

Här blir Kajsa Sunds entré extremt viktig. Anfallaren/mittfältaren är en oerhört klok spelare som vet precis när det är läge att sätta fart och när man faktiskt ska hålla i bollen. Kan hon kliva in och hjälpa Rimbo att diktera både tempo och rytm i matcherna har man ytterligare en pusselbit till ett redan fint lagbygge. Året i Hammarby har troligtvis också gjort henne mer cynisk, för högst upp i seriesystemet handlar precis ALLT om att vinna. Det mår inte Rimbo dåligt av.

I helgen börjar serien om – och nu ligger allt fokus på Selånger borta. Då ska "Hacke" hitta rätt startelva där han får in Sund i laget. 23-åringen trivs bäst i nummer tio-rollen, men kan även gå som anfallare. Inför säsongen var jag rätt på säker på att hon skulle vara lagets centrala anfallare, men skadan i kombination med Therese Rizzos hysteriska leverans gör att den platsen känns svårruckad.

Emmali Nordengrim har oftast spelat "tia" under våren och är som bäst när hon får ha mycket boll. Dessvärre har hon emellanåt blivit lite isolerad i vissa matcher. Ett alternativ skulle kunna vara att flytta ner henne ett steg i planen och låta henne vara en av två defensiva mittfältare, fast med tillåtelse att sköta uppspelen. På så sätt har hon inte lika långt ner till backlinjen i uppspelsfasen och samtidigt får Rimbo ett ännu mer spelskickligt mittfält. Bredvid henne skulle jag sätta Cathrine Wiklund, som har varit en sensation sedan hon tog plats på mitten.

Anica Krstic, Julila Blomström och Sofia Fransson Nordin gör upp om mittbacksplatserna, medan Johanna Annerstig, Malin Rydberg och My Magnusson får konkurrera på ytterbackarna.

Längst fram är trion Michaela Johansson–Therese Rizzo–Matilda Ullström gjutna.

Rimbo har som bäst kommit femma i division 1-sammanhang – och det är en drivkraft som Luther tryckte på inför säsongen.

– Gör jag det bättre än så, då har jag gjort det jäkligt bra.

Topp fyra. Kändes omöjligt inför säsongen – men osannolikt nog ganska realistiskt ett halvår senare.

***

BKV Norrtälje har förlorat sin bästa målskytt (Sylvin Kayembe, 6 mål). Ett tapp i sig för laget, men vad som är mer beklämmande är att Kayembe är mittfältare. Laget har ofta spelat riktigt bra fotboll under våren, men den där riktiga målskytten har saknats längst fram. Det ska dock sägas att i princip hela anfallsuppsättningen har dragits med skador till och från, för hela och friska har Frederic Kayembe, Emil Freij, Shakew Hussein och Shirko Shhab samtliga potential att bli den spjutspets som kliver fram när matcherna står och väger. Får Peter Hautalahti fart på dem kommer BKV att lyfta i tabellen under hösten.

***

Häverödal har stått för en fin vårsäsong och ligger tvåa inför omstarten, fyra poäng bakom Film (dessutom med en match mindre spelad). Laget är fyllt av ungdomlig entusiasm och tillsammans med den extremt rutinerade centrallinjen (Ingela Björling, Ulrika Landqvist, Jeanette Thögesen Mattsson och Emelie Valfridsson) har HSK förutsättningarna för att hålla hela vägen i toppstriden. Håll också koll på lillasyster Bergström. Endast 13 år gammal, men Martina har redan visat upp lite av den talang hon besitter – och varför skulle inte hon kunna gå i Amandas fotspår?

***

Ny tränarstab. Mittfältsmotorn, lagkaptenen och bästa målskytten sade tack och hej. Nog fanns det fog för att sätta ett frågetecken på Rimboherrarna inför säsongen 2018 – men Niklas Alfredssons mannar har verkligen svarat upp mot skepsisen. Efter 13 omgångar är man fyra i tabellen, endast sju poäng bakom serieledande Brottby. Dock försvinner anfallstalangen Joakim Persson i augusti (IK Sirius akademilag) – men där har Rimbo värvat in en ersättare i form av division 3-anfallaren Ushindi Yermos Kashindi (Umeå FC akademi). Kan han visa sig vara rätt spelare på rätt plats blir det en intressant höst.

***

Nyförvärven Marcus Kokk och Fredrik Keskikastari har haft skadeproblem till och från under säsongen. Men det har inte spelat någon större roll. Rådmansö har mer eller mindre gjort slarvsylta av det mesta som kommit i deras väg i femman under våren 2018. Toppar serien och har fått behålla hela laget. Får ovannämnda duon bukt med skadebekymren finns det ingen anledning och tro något annat än att Rådmansö håller i serieledningen ända in i mål. Spelande sportchef Arvid Slätis briljerade i somras och vann SM-guld med Gais i strandfotboll – är det dags för honom att skjuta Rådmansö till fyran nu?