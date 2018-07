Glädje, underhållning och bra stämning – Skärgårdscupen är igång: "Det här är VM nummer två"

Anmäl text- och faktafel

Under helgen var det återigen dags. Den årliga Skärgårdscupen gick av stapeln på lördagen, och fortsatte under söndagen. Som varje år var det en härlig stämning och mycket skratt som kunde höras på långt håll. I år var det dags för Vätö att arrangera cupen, något som de sju lagen Räfsnäs, Gräddö, Tyvö, Gisslingö, Enskär, Tjockö och Vätö turas om att göra. Ellinor Losell, eldsjäl och arrangör, berättar hur det är att arrangera just Skärgårdscupen.

– Det är fantastiskt att vara med och arrangera, jag har gjort det flera gånger, det är jätteroligt även om det är mycket jobb. Vi har gjort allt för att alla ska trivas även i år, säger hon.

Ellinor Losell tror på ett lyckat arrangemang även i år. För det är inte första gången cupen arrangeras, det är nämligen 42:a upplagan – förra året stod Gräddö som värdar. Redan 1976 föddes idén om en skärgårdscup när öborna på Tjockö och folket i Räfsnäs spelade en fotbollsmatch, nu lockar den hundratals människor, skärgårdsbor som stadsbor.

– Det brukar vara väldigt mycket glada miner och många kramar när man ser varandra efter ett år, så det brukar vara fantastisk stämning, väldigt familjärt. Det kommer släkt och vänner, och även om man inte gillar fotboll har man kul ändå, säger hon.

Cupen, som de själva beskriver som en fotbollsyra med VM i glädje och sammanhållning, spelas över två helger – med final och tredjeprismatch lördag 28 juli. Arrangemanget är något som ofta lockar publik, ofta en glad sådan, och det har det även gjort i år.

– Man kan säga att det är en folkfest med fotboll i centrum. Det brukar vara många som kommer och tittar, även sommargäster. Förra året hade vi runt 700 besökare, med lagen inräknade, säger Ellinor Losell.

Fotboll på skoj blir inte alltid fotboll på skoj, men för att alla ska ha roligt och för att det ska bli stor spridning på deltagarna måste lagen i sina sjumannalag ha minst två spelare från varje kön, och minst en spelare som är över fyrtio år. Lagen kan inte heller bestå av bara aktiva fotbollsspelare, utan varje lag får bara ha en sådan på planen. Om ett lag orsakar tre frisparkar får laget straff emot sig, som en tjej som lägga.

– När man väl står där på planen vill man vinna, jag skulle ljuga om jag sa något annat, men vi har ändå försökt att göra så att alla känner sig välkomna, säger Ellinor Losell.

I och med den extrema torkan som råder runt om i landet finns det risk för att något skulle kunna hända när det erbjuds mat och el och så vidare, men arrangörerna har tänkt på det, även om det regnade en del under lördagen. Ellinor Losell berättar:

– Det enda orosmolnet är som sagt torkan, men vi har köpt in flera brandsläckare för att vara förberedda. Sen har vi även vattnat planerna i omgångar för att de inte ska vara för torra – men vi hoppas på det bästa.

Efter finalen nästa helg blir det prisutdelning i Paviljongen på Tyvö. Där delas det ut pris till vinnarna, laget som kom sist och ett fair play-pris till det laget som dragit på sig minst gula kort. Samtidigt som prisceremonin är pågår det även en avslutningsfest med musik och mat som alla är med och bidrar till.

– Vi är väldigt tacksamma för alla som hjälper till, hyr ut båtplatser, hjälper till mat, och speciellt alla som är med och sponsrar hela arrangemanget, säger Ellinor Losell.