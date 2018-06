Fotbollssvepet: Oavgjort, sjumålsvinst och fortsatta utvisningar

Snart dags för sommarlov, men här är matcherna som har spelats under veckan. Rimbo tappar sin placering. Rådmansö tar storvinst mot Apollon, där Arvid Slätis kliver fram som tremålsskytt. Hallsta och Väddö tar sig inte från tabellbotten. Fotbollssvepet summerar matcherna och tabellresultaten.

Rimbo halkar ner från tredje till fjärde plats

Efter förra veckans förlust slutade Rimbos match mot Upsala oavgjort i herrfyran. Resultatet blev 1-1. Det första målet levererades av Isa Maqiteva i Rimbo. Där Abir Khan från Upsala sedan kvitterade. Rimbo har nu halkat ned ett steg från listan och ligger på en fjärdeplacering i tabellen innan sommaruppehållet. Den 5 augusti blir nästa match för Rimbo och då mot Procyon BK.

BKV tappar tabellplaceringen

I damfemman tappade BKV Norrtälje segern, och vinsten gick till Östhammars SK 2. Vilket gör att Östhammars SK 2 tar tredjeplatsen i tabellen och flyttar ned BKV Norrtälje ett steg. Första målet gick till Östhammars SK 2. Ida Gustafsson Ek från BKV kvitterade med ett hörnmål. Sedan kontrades detta av två mål till från Östhammars SK 2. Nu tar de båda lagen sommarvila.

Brutal storvinst för Rådmansö, förlust för Hallsta och Väddö

I herrfemman fortsätter Rådmansö att kamma hem vinster. Matchen mot IK Apollon slutade med 7-0. Den främsta målhjälten var Arvid Slätis, med totalt tre mål i slutet av första halvleken. Lagkaptenen Henrik Holmström satte två mål. Marcus Kokk och Teddy Wallmo sparkade in ett var. Rådmansö håller fortsatt ledningen i tabellen. Nästa vecka spelas sista matchen mot Gimo IF FK innan sommarvilan. Väddö och Hallsta tappar även poäng denna veckan och lagen klarade inte av att ta sig från botten tabellen. I Väddös möte blev resultatet 2-0 till Harg-Östhammar. Hallsta besegrades med 1–0 i matchen mot Gräsö Norrskedika. Nästa vecka spelas de sista matcherna innan sommaruppehållet.

Utvisningarna fortsätter för Edsbro, men denna veckan med förlust

Mellan Edsbro IF och Riala GoIF, i division sex herrar, nickade Daniel Falk in det första målet för Riala. Nästa mål stänktes in av Jesper Hellström, som även kammade hem det målet på samma sätt. 2-0 till Riala GoIF, tills Edsbros enda målskytt Sheriff Jobe satte 2-1. Minuterna efter målet fick Karl Bergh andra varningen för matchen och fick tacka för sig. I sista minuten av ordinarie matchtid sköt Riala GoIF in sitt sista mål och resultatet landade på 3-1. Detta var Edsbros sista match innan sommarpausen och laget ligger å en fjärde placering i tabellen.

Matchfakta

Division 4 Uppland, herrar

Upsala IF – Rimbo IF 1–1 (0–1)

Mål, Rimbo: 1-0 (31) Isa Maqiteva.

Varningar Rimbo: Tobias Simonen, Filip Lindkvist.

Division 5 östra, damer

BKV Norrtälje – Östhammars SK 2 1–3 (0–1)

Mål, BKV Norrtälje: 1-1 (50) Ida Gustafsson Ek.

Division 5 östra, herrar

Rådmansö SK – IK Apollon 7–0 (6-0)

Mål, Rådmansö: 1-0 (4) Henrik Holmström, 2-0 (6) Marcus Kokk, 3-0 (15) Henrik Holmström, 4-0 (29), 5-0 (35), 6-0 (43) Arvid Slätis, 7-0 (55) Teddy Wallmo.

Varningar, RSK: Joey Dahl, Henrik Holmström, Anton Karlsson, Fredrik Keskikastari.

Väddö IF – Harg-Östhammar FF 0–2 (0-1)

Mål, Väddö: -

Varningar, Väddö: Christoffer Andersson, Emil Jorlin.

Gräsö Norrskedika IF – Hallsta IK 1-0 (0-0)

Mål, Hallsta: -

Varningar, Hallsta: Bashir Amiri x2, Erik Gustafsson, Fredrik Andersson.

Utvisningar, Hallsta: Bashir Amiri.

Division 6 östra, herrar

Edsbro IF – Riala GoIF 1–3 (0-1)

Mål, Edsbro: 1–2 (83) Sheriff Jobe.

Varningar, Edsbro: Sajad Hossaini, José Angel Huaiquio Velasquez, Karl Bergh x2, Niklas Åkerlund, Ismet Logo, Herman Camitz, Sheriff Jobe.

Utvisningar, Edsbro: Karl Bergh.