Fotbollssvepet: Mardrömsmånad, förlorat ledargrepp och Sheriffshow

Rimbo vill bara glömma augusti

Det började så bra med en fin bortaseger mot Procyon på bortaplan, men förbyttes snabbt till en förbaskat trög fotbollsmånad. I och med 0-3 mot Kåre har Rimbo tre raka förluster i herrfyran - och kommer allt längre ifrån toppen. Tur att augusti snart är över - nya tag i september.

Är Häverödal på väg att tappa det?

För två veckor sedan skrev Sporten om Häverödals fina framfart i fotbollsfemman. Då ledde man serien och var dessutom obesegrade. Sedan dess har laget två raka nollpoängare - och är plötsligt fem poäng bakom tabellettan Film. I skrivande stund är man inte ens tvåa. Det svänger fort i sport. Bland de andra lagen noterar Sporten att BKV krossade Brottby resultatmässigt och att Roslagsbro tappade 4–3 i paus till 4–7 (!) mot Wigör.

Dramatiken i femman är magisk

Tre lag inom två poängs avstånd i toppen. Sex lag som ringas in av åtta poäng i botten. Upplösningen i fotbollsfemman har potential att bli så högdramatisk som man önskar på förhand. Och det intressanta är att det är Roslagsklubbar inblandade på varje håll.

Rådmansö håller undan för Gräsö/Norrskedika och Unik tack vare en ny trea mot Harg/Östhammar. Väddö och Hallsta föll, men än finns chansen till nytt kontrakt.

Rö visade vad mångsysslarna är kapabla till

Vi berättade om deras sommarnöje i slutet av förra veckan - och visade därefter upp showen på Bladlunds Måleri Arena. Man får lätt konstatera att Rö besitter gott om potential - och visst är det en kittlande tanke att tänka hur bra de hade varit om de alltid haft fullt manskap.

– När vi är fullt manskap skulle jag säga att vi tillhör de bästa lagen i serien. Vi skulle nog till och med kunna vinna serien, som Filip Lindroos sade.

Skyttekungen visade vägen

"En ny sheriff i staden" hade varit en klickvänlig rubrik inför säsongen 2018 – när det stod klart att Edsbro IF hämtade in just Sheiff Jobe från Riala GoIF och division 3. Ett genidrag skulle det dessutom visa sig. Efter 13 omgångar har anfallaren smällt in 15 baljor och senast i helgen blev det två nya mål för Jobe när Edsbro slog Brottby 2 i en match som annars präglades av röda kort (tre stycken totalt, ett för Edsbro och två i Brottby). En frispark och en straff från Jobe bäddade för att Sam Liljegren skulle kunna trycka in 3–2 i slutminuterna.

Vidare körde Riala över Roslagsbro i ett derby på Lundbyvallen. Återstår och se om Roslagsbro kan studsa tillbaka när Veckans match kommer till Vårlyckan i helgen.

En fotbollsikon fyllde 50 år

Sist men inte minst noterar Sporten att Djurgårdens eminente sportchef, Bosse Andersson, fyllde 50 under gårdagen. Med Rö IK som moderklubb och ett förflutet i BKV Norrtälje får den före detta fotbollsproffset ses som ett av de starkaste fotbollsnamnen genom tiderna som är sprungna ur Roslagsfotbollen. Vi säger stort grattis till "Super-Bo" och bjuder på en bild från förr:

MATCHFAKTA

Division 4 herr

Rimbo IF–Goif Kåre 0–3 (0–3)

Mål: 0–1 (52) Emil Glans, 0-2 (57) Glans, 0–3 (89) Patrick Haestad Eriksson

Division 5 dam

Brottby SK–BKV Norrtälje 0–4 (0–1)

Mål: 0-1 (11) Frida Klaréus, 0–2 (78) Noura Zyad Khalid Al-Khamees, 0–3 (85) Klaréus, 0–4 (87) Yoranda Moontee

Häverödals SK–Östhammars SK 2 2–3 (1–2)

Mål: 0–1 (9) Elina Jansson, 0–2 (34) Britta Rönntoft, 1–2 (44) Mikaela Forsberg), 2–2 (71) Thelma Lindkvist, 2–3 (80) Gonca Ocak

Roslagsbro IF–SK Wigör 4–7 (4–3)

Mål: 0–1 (4) Madeleine Kantola, 1–1 (5) Teresia Säll, 1–2 (13) Kantola, 2–2 (25) Hanna Ingerby, 2–3 (29) Kantola, 3–3 (37) Ingerby, 4–3 (39) Ingerby, 4–4 (50) Kantola, 4–5 (71) Kantola, 4–6 (74) Clara Söderlund, 4–7 (77) Kantola

Division 5 herr

Rådmansö SK–Harg/Östhammars FF 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (4) Arvid Slätis, 2–0 (59) Slätis

IK Apollon–Hallsta IK 3–1 (1–1)

Mål: 0–1 (5) Andreas Larsson, 1–1 (20) Michail Chinteridis, 2–1 (48) Edwin Aguilar, 3–1 (50) Ioannis Miriandis

Rosersbergs IK–Väddö IF 3–0 (1–0)

Mål: 1–0 (26) Martin Ekström, 2–0 (57) Victor Levén, 3–0 (90) Joakim Brolund

Division 6 herr

Edsbro IF–Brottby SK 2 3–2 (1–1)

Mål: 1–0 (7) Sheriff Jobe, 1–1 (37) Joakim Hellberg, 2–1 straff (50) Jobe, 2–2 straff (54) Sai Johansson Nordlund, 3–2 (89) Sam Liljegren

Riala GoIF–Roslagsbro IF 4–1 (2–1)

Mål: 1–0 (3) Fredrik Hellström, 1–1 (4) Marcus Malm, 2–1 (11) Andreas Hellström, 3–1 (48) Elias Lundberg, 4–1 (80) Pierre Wilsson

Rö IK – Rimbo IF 2 2–1 (2–0)

Mål: 1–0 (26) Filip Andersson, 2–0 (40) Karl Pettersson, 2–1 (78) Sebastian Welknert

Division 7 herr, östra

IF Ferro–Olands FF 2–3 (1–2)

Mål: Ingen uppgift.

Grisslehamns SK–Harg/Östhammar FF 2 3–3 (1–2)

Mål: 1–0 (12) Mikael Brantingson, 1–1 (33) Abrhale Teklehaimanot, 1–2 (43) Peder Tyrevall, 2-2 (58) Jens Olof Ekstam, 2–3 (64) Joakim Ståhl, 3–3 (85) Peter Revell

Division 7 herr, södra

Uppsala-Kurd FK 2–Rånäs IF

Mål: 1–0 (8) John Blessing, 2–0 (15) Mohammad Tofik, 3–0 (18) Gihad Khodor, 4–0 (68) Blessing, 5–0 (78) Blessing, 6–0 (79) Blessing

Lohärads IF–Almunge IK 1–1 (0–0)

Mål: 1–0 (55) Mostafa Ahmadi, 1–1 (61) Thomas Jaensson

