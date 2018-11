Fischer och Nilsson Lindelöf årets bästa spelare i Sverige – Fischer höll brandtal efteråt: "Helt ärligt"

Under måndagen hölls den årliga fotbollsgalan i Stockholm där en rad priser delades ut.

Galan avslutades i vanlig ordning med att Diamant- och Guldbollen delades ut till det senaste årets bästa spelare på dam- och herrsidan.

Diamantbollen gick i år till Nilla Fischer, som även tog hem årets back på damsidan, som vann priset för första gången i sin framgångsrika karriär.

Efteråt höll hon ett brandtal på scenen.

– Jag vill ta tillfället i akt och säga något till alla älskade flickor världen över: Jag vet hur det känns att bli hånad av killarna för fotbollens skull, för att du inte är tillräckligt bra eller för att du helt enkelt är bättre än vad de är, att någon säger till dig: varför spelar ni inte med mindre plan, med mindre mål och en lättare boll. Jag vet hur det känns när klubben eller tränaren inte stöttar dig eller står bakom dig. jag vet exakt hur det känns, sa hon och fortsatte:

– Orättvisa gör ont. Hade jag stått här i dag som man, med den karriär jag haft, skulle aldrig jag oroa mig ekonomiskt igen, inte mina barn heller. Vi spelar för att vi älskar sporten, vi spelar för livet. Därför vill jag sägs till er tjejer: sluta aldrig att spela fotboll, sluta aldrig att kämpa för jämställdhet och känn ingen tacksamhetsskuld. Ni är värda så mycket mer. Och alla ni pojkar, killar och framför allt män: det är dags att komma in i matchen, för jämställdhet är något som gynnar oss alla men det är något vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt: we have no more fucks to give.

På herrsidan var det för andra året i rad inte Zlatan Ibrahimovic som fick ta emot priset.

I stället fick mittbacken Victor Nilsson Lindelöf ta emot Guldbollen.

– Det betyder väldigt mycket för mig att stå här idag och ta emot det här prsiet. Jag är oerhört stolt och tacksam. Jag vill tacka alla mina lagkamrater, i klubblaget och landslaget. Sedan skulle jag vilja tacka min familj som alltid funnits där för mig i vått och torrt. Det betyder verkligen allt för mig. Jag är väldigt tacksam över att ha just er som min familj, säger Lindelöf i sitt tacktal.