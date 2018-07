Årets sommarcamp i Rimbo ställs in – nu vill de satsa på tjejerna: "Flickfotbollen behöver lyftas"

Rimbo och Stahre Academy hade 23-25 juli tänkt att hålla i en sommarcamp för barn och ungdomar, i just Rimbo, men den ställs in. Christer Rosendahl som till vardags är assisterande tränare i Rimbos damlag, jobbar även som tränare åt just Stahre Academy som ville vara med och göra en sommarcamp i Rimbo, men tiden och kraften räckte inte riktigt till. Så nu siktar de alltså mot nästa år, där tjejerna kan få en egen camp.

– Jag har sett lite problem med tjejer som inte är med på sommarcamper för att det är så mycket killar där, så det vore kul att göra något bara för tjejer, säger Christer Rosendahl.

Årets camp var tänkt för både killar och tjejer, men hade alltså för få anmälda för att det skulle löna sig. Orsaken till de uteblivna anmälningarna tror sig Rosendahl veta.

– Det kom in lite sent i planeringen allt det här, sen är det en lite dum tid vi hade tänkt att ha det i, många har semester och är bortresta. Men vi gjorde ett försök, och det är klart tråkigt att det inte blir av, säger han.

Rimbo kommer nu att erbjuda de som var anmälda att vara med på sommarcampen i Norrtälje, 13-15 augusti, även den i samarbete med Stahre Academy. Rosendahl själv tycker det är synd att det inte blev av, eftersom det enligt honom kunde blivit väldigt bra.

Nu vill de alltså satsa på tjejerna till nästa år. Rosendahl nämner att flickfotbollen behöver lyftas runt om i Roslagen, och att de kan bidra till det. De ska till nästa år lägga ner lite mer energi och planera i tid, kanske blir det då en egen camp för tjejer.

– Kanske kan vi i Rimbo ha en camp bara för tjejer, och Norrtälje ha för killar, det skulle vara kul, säger han.