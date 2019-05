Seger för Smederna borta mot Dackarna

Bortalaget Smederna tog hem de två poängen efter seger mot Dackarna i Elitserien i speedway. 41–49 slutade matchen på torsdagen.

Fredrik Lindgren körde in 12 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Przemyslaw Pawlicki 11, Andzejs Lebedevs 8, Michael Jepsen Jensen 8, Pontus Aspgren 5, Adrian Miedzinski 3 och Mateusz Szczepaniak 2, poängen för Dackarna kördes in av Frederik Jakobsen 12, Patryk Dudek 9, Oliver Berntzon 8, Jacob Thorssell 6, Joel Kling 4 och Kacper Gomolski 2.

I nästa match möter Dackarna Piraterna hemma och Smederna möter Masarna hemma. Båda matcherna körs tisdag 14 maj 19.00.