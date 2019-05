Dackarna utklassade Piraterna på hemmaplan

Dackarna fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Piraterna i Elitserien i speedway med hela 51–39.

Oliver Berntzon körde in 11 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Vaclav Milik 10, Jacob Thorssell 9, Patryk Dudek 8, Artur Czaja 6, Frederik Jakobsen 4 och Joel Kling 3, poängen för Piraterna kördes in av Mikkel Michelsen 16, Niels-Kristian Iversen 12, Linus Sundström 5, Pawel Przedpelski 3, Jonas Davidsson 2 och Daniel Davidsson.

Nästa motstånd för Dackarna är Masarna. Lagen möts tisdag 21 maj 19.00. Piraterna tar sig an Rospiggarna hemma torsdag 23 maj 19.00.