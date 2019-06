Bjerre fick äntligen sin fullpoängare: ”Drömmen om att bli världsmästare är det som motiverar mig”

I elitseriepremiären i Avesta satte Kenneth Bjerre nytt banrekord på vägen till fyra raka heatsegrar, och ledde sedan också sitt femte, i nomineringen, innan motorcykeln gav upp.

I Indianernas hemmapremiär veckan därpå hade han återigen kört fullt fram till nomineringen – men nollade igen.

Men på torsdagskvällen fick dansken äntligen fullborda en kväll med maximala 15 poäng – via fem raka heatsegrar. I derbyt hemma mot Piraterna ledde Bjerre samtliga sina heat från start till mål – och verkade inte alls störd av att det på grund av regnavbrott gick 1,5 timmar mellan hans första och andra heat för kvällen.

– En bra dag både för mig och laget. Det känns som att vi hade kontroll hela vägen. Jag kör väldigt bra just nu och behöver inte fundera så mycket, säger Bjerre.

Så är det. Räknar man in bonuspoäng har han snittat över två poäng per heat både i Sverige, Polen, England och Danmark i vår. I slutet av maj körde han hem danska mästerskapet via sex raka heatsegrar, och förra veckan tog han sig vidare till finalkvalet till nästa års GP-serie. Just det sistnämnda är en stor faktor till att det går så bra just nu: Motivationen att ta sig tillbaka till VM.

Bjerre körde fem säsonger i GP-serien 2009–2012 och 2014, men åkte ur två gånger och har sedan inte lyckats ta sig tillbaka. Som bäst har han varit sjua i sammandraget, och senaste GP-segern kom 2010.

– Det är drömmen om att bli världsmästare som motiverar mig. Det är det jag ser framför mig, det är det som gör att jag orkar satsa. Hade jag inte haft den ambitionen tror jag att jag hade tappat form och blivit sämre ganska snabbt. Jag är 35 år nu och måste ha något att sikta på för att hålla lågan uppe, säger Bjerre och fortsätter:

– Ligorna är där man tjänar pengar, och det är klart att man vill köra bra där. Men personligen hade jag två stora mål inför årets säsong som verkligen sporrar mig: Det ena var att vinna danska mästerskapen, så det kan jag bocka av. Det andra är att ta sig tillbaka till VM-serien. Jag har lite ouppklarade affärer där. Båda gångerna jag åkt ur har det varit på grund av skador, och jag känner att jag inte fått chansen att visa min potential där.

Är det fortfarande realistiskt att du ska kunna ta ett VM-guld?

– Jag är inte sämre än någon annan förare när vi möts i ligorna, jag kan slå alla. Om jag bara lyckas kvala in så att jag får köra GP-serien nästa år så tror jag att det är möjligt att utmana.

Är du bättre nu än tidigare under karriären?

– Jag tycker alltid att jag kört bra, och jag har inte gjort några stora förändringar när det gäller fysträning eller sådana saker. Däremot har jag ändrat lite i teamet inför årets säsong, och de förändringarna har gjort att jag fått ett annat lugn. Kontrollen är bättre, jag kan lita på mitt team, och när vi bestämmer oss för något så kör vi på det till 100 procent. Och jag har absolut inte blivit sämre med åren: Vid 35 är man fortfarande på topp fysiskt samtidigt som man hunnit samla på sig en hel del erfarenhet.

Indianernas lagledare Peter Johansson tror att Bjerre kunde ha hävdat sig bra i VM redan i år.

– Absolut. Hade han fått chansen just nu, som skadereserv eller så, så hade han inte gjort bort sig. Kenneth har en ruggig form just nu, när han är så här bra så hör han hemma i GP-serien. Problemet är att han inte riktigt haft de här topparna när han kört i serien, hans kanonsäsonger har i stället kommit när han varit utanför. Förhoppningsvis har det gjort honom gott att inte vara med i serien under några år, så att han kan komma tillbaka ännu starkare, säger Johansson.

Avgörande VM-kvalet, GP challenge där 16 förare gör upp om tre platser i nästa års serie, körs i kroatiska Gorican den 24 augusti. Där kommer Bjerre bland annat att ställas mot indian-kollegan och landsmannen Anders Thomsen och svenskarna Pontus Aspgren och Peter Ljung.

Serieledande Indianerna kör hemmamatch redan på tisdag igen, mot Smederna. Därefter väntar ytterligare två matcher inom loppet av tio dagar – Smederna borta och Dackarna hemma.

– Säsongen är inne i en viktig fas, och det är viktigt att vi fortsätter vinna, framför allt på hemmaplan. Vårt mål nu måste vara att ta en av de två direktplatserna till SM-semifinal, säger Bjerre vars mekaniker hade bråttom iväg efter den regnpinade torsdagsmatchen.

Redan 18.00 på fredagen kör Bjerre nämligen i polska Grudziadz, mot Thomsens Stal Gorzów.

Indianerna–Piraterna 57–33

Indianerna: Kenneth Bjerre 15, Piotr Protasiewicz 12, Anders Thomsen 10, Chris Holder 9, Vaclav Milik 5, Joel Andersson 3, Ludvig Lindgren 3.

Piraterna: Niels-Kristian Iversen 14, Linus Sundström 8, Pawel Przedpelski 8, Daniel Davidsson 2, Kai Huckenbeck 1, Daniel Kaczmarek 0. Riders replacement för Mikkel Michelsen.

Domare: PeGe Svedberg, Västerås.

Publik: 2 472.