Sophia och Mike flyttade från Manhattan till Yxlan – ställde om till lugn och hållbarhet: ”Lyckligare än någonsin”

Sophia Miracolo, 33, och Mike Miracolo, 36, samt sonen Theo som fyllde ett år förra veckan tar emot NT i sin trädgård. Theo sitter i trädets gunga mitt på tomten, skyld dagsolen under trädgrenarnas skugga. Han skrattar högt och länge när Sophia puttar honom fram och tillbaka. För några år sedan trängdes paret Miracolo i en etta på Manhattan i New York, Mikes hemstad. Idag bor de i ett renoverat sommarhus med stor trädgård på Yxlan.

Paret träffades 2013 när Sophia var i New York för att studera. Av en slump hyrde Sophia en lägenhet mittemot Mike. De stötte på varandra ståendes i varsin dörröppning.

– Jag kände på en gång att jag hade träffat någon speciell, säger Sophia och skrattar lätt till.

När de gifte sig 2016 valde de att ha bröllopet på Lidö. Sophia växte upp i Stockholm men spenderade alla sin somrar i huset på Yxlan. Det var i samband med bröllopet som tanken om att flytta till Yxlan föddes.

Mike hade en ovanligt lång semester under bröllopssommaren. Hela fem veckors ledighet lyckades han förhandla fram med sin chef.

– Jag sa att det var en engångsgrej och att det aldrig skulle hända igen, säger Mike.

I USA är flera veckors semestrar ovanligt, det är inte en del av kulturen på samma sätt som i Sverige. I New York väljer många lönehöjningar över fler semesterdagar, även om man har en stabil ekonomi, berättar paret.

Bröllopssemestern gav paret ett smakprov på ett tystare och lugnare liv med utrymme att andas, långtifrån staden som aldrig verkar sova.

– Jag älskar tystnaden här. I New York låter det konstant oavsett tid på dygnet, säger Sophia.

De bestämde sig där och då för att spara ihop till ett sabbatsår på Yxlan. Sen var planen att skaffa jobb och bostad i Stockholm.

Gungrepens gnissel mot trädgrenen har upphört, Theo sitter nu mellan föräldrarna på träsoffan under trädet. Han stoppar ner handen i en kaffekopp. Ögon lyser upp vid beröringen av det kalla kaffet i botten av koppen.

– Det här är platsen jag vill att min son ska växa upp på, säger Mike.

Det var på håret att flytten faktiskt blev av. De blev snabbt varse om att en ny migrationslag skulle införas i svallvågorna av flyktingvågen 2015. Rädda för att den skulle försvåra flytten sprang de till Skatteverket i Norrtälje för att fylla i papperna i tid - lagen infördes två dagar senare.

– Jag tror inte vi hade flyttat hit om lagen hunnit träda i kraft, säger Mike.

När sabbatsåret närmade sig sitt slut insåg de att de inte ville lämna det röda huset på Yxlan, så de blev kvar. Istället för jobb i Stockholm blev de frilansare, Sophia som översättare och Mike som fotograf. De driver också en Instagramprofil och blogg vid namnet Live Slow Run Far. Tidigare var Sophia massageterapeut och Mike civilingenjör.

På sina plattformar framgår det att paret är rätt aktiva, trots slogan om att leva långsamt. De delar med sig av sina vegetariska och veganska recept, odlingsbäddar som blir fler för varje år som går och deras stora passion - löpning. De springer ungefär 100 km i veckan.

– De flesta av våra grannar ser oss mest när vi springer utanför fönstret med barnvagnen, säger Mike.

Hur lever man långsamt om man är så aktiv som ni verkar vara?

Båda skrattar till åt frågan.

– Många tänker nog att ett långsamt liv är att sitta med fötterna uppe på bordet och läsa böcker. Vi ser det mer som att ha tid för sina passioner och drömmar i livet, säger Sophia.

Med Theo i famnen visar Sophia och Mike runt sina odlingsbäddar. Barnet sträcker ut den arm, som inte omfamnar Sophia, mot marken.

– Vad vill du till nu? frågar Sophia.

Han sträcker sig nu med hela kroppen mot en bädd med begynnande blad till en ärtväxt.

Odlingsbäddarna finns i utkanterna av hela trädgården. Det gör paret självförsörjande på grönsaker halva året.

Odlingarna är en del av ett hållbarhetstänk som de skriver om på bloggen och Instagram. Ett livsstilsval som anses mer okonventionellt i USA, enligt Sophia. Hon upplever att ett lugnt tempo och hållbarhet ofta framstår som flummigt.

– Det ses som mindre sofistikerat där, här är det nästan trendigt istället, säger hon.

Mike tillägger att ytterst få tänker på hållbarhet i New York.

– Allt som är fantastiskt med New York går ut på att man ska konsumera och spendera, säger han.

Samtidigt vill de förmedla till andra att ett hållbart liv kan vara ett fantastiskt liv. Det är annars lätt att fokus hamnar på allt man borde avstå ifrån.

– Men jag är lyckligare än någonsin, säger Sophia.

Saknar ni något med livet New York?

– Jo självklart, är man ett par från två olika länder är det alltid någon som saknar familj och vänner, säger Sophia.

När det är dags för Theos eftermiddagstupplur går Sophia in för att lägga honom. Mike sitter kvar under trädet en liten stund. Han berättar att han längtade efter stadslivet ett tag efter de flyttat. Fortfarande kan ha sakna Farmers Markets i New York, trots att de nästintill skapat en egen grönsaksmarknad i trädgården.

– Att gå på Farmers Markets var en härlig del av ens rutin, säger han.

Men saknaden är inte tillräcklig för att han ska återvända till hemstaden.

– Jag känner att min personlighet passar bättre med svenskar. Jag känner mig mer hemma här, säger Mike.

Här finns Sophia och Michael på nätet:

Instagram: @liveslowrunfar

Hemsida: Live slow run far