Sofi Piehls krönika: ”Jag har axlat rollen som den stora mössmördaren”

Det känns som om det är gnagarnas år i år. Man kan undra varifrån de kommer allihop och varför de nödvändigtvis ska krångla till det för mänskligheten.

Vi tar bävrarna först. De är i alla fall roligare än möss.

Bävrarna har bott i sjön i några år utan att egentligen störa. Förstört har de förstås gjort om man räknar alla träd de fällt. Men de lär visst också äta näckrosor och dem vill man ju bli av med.

Bävrarna är framför allt imponerade. Deras hydda är som ett kloster. Starka väggar, stabilt tak, stor nog att rymma en hel familj och vattentät. Dörren ligger någonstans under vattenytan. Lagom djupt för att inte frysa igen när vintern kommer. Helst vill de kunna ta sig ut under isen till någonstans där det finns öppet vatten längs med stranden. Så att de kan fylla på förråden. Annars får de klara sig på det som de sparat under hösten. Kvistar och annat ätbart.

Nu nöjer de sig tyvärr inte med att bygga hyddor. De bygger även dammar. Fantastiska skapelser tvärs över ån, som är flera meter bred. Följden har blivit att sjön svämmar över. Inga bryggor är längre nåbara och sommarstugornas gräsmattor ligger till hälften under vatten. Vid dammen är vattnet nästan en meter högre på ena sidan än på den andra.

Vilka av oss människor skulle kunna bygga något liknande med hjälp av sånt som man plockar kring stränderna? Pinnar och lera. En magnifik konstruktion.

Skulle vilja gå till bävrarna och säga åt dem att det här är inte bra för dem. Till slut blir vi människor ilskna och då bär vi oss illa åt. River dammar och skjuter djur. Vi är inte där än, men vi får se hur detta slutar. Önskar att de självmant gör ett litet hål i botten på dammen så att vattnet kan passera.

Mot mössen däremot, ligger jag redan i krig.

De måste ha ett toppår. Har aldrig varit med om en liknande invasion. De är överallt. Gnager sig igenom tjocka väggar, tränger sig igenom små springor som borde vara ogenomträngliga, kryper in i filtar, knaprar och rasslar. Efter sig lämnar de svarta bajskorn och en känsla av olust.

De är beundransvärda i sin nit och sin iver men usch vad jag ändå vill slippa dem. Studerar man dem noga ser de ut som ganska gulliga djur. Men det vill man inte tänka på när man tömmer ut dem ur fällorna.

Har nu axlat rollen som den stora mössmördaren. Varje dag tömmer jag fällor. Härom dagen var det så många som fem. Ändå finns här två katter som normalt brukar se till att det är musfritt överallt.

Vad vill jag nu ha sagt med detta? Jo, det hjälper inte att bara vara beundransvärd, fantastiskt skicklig och söt. Det man gör måste även hamna i harmoni med resten av omvärlden om omvärlden ska stå ut.