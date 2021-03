Socialdirektören om Grindstugan:”Jag har hållit på med socialtjänst i över 30 år och aldrig stött på något liknande”

Kommunens utredning om dagligverksamheten Grindstugan bekräftar det som NT tidigare har avslöjat om swishbetalningar till föreståndarens privat konto, och obefintlig redovisning av intäkter och utgifter. I utredningen står också om stora julfester med alkohol även mitt under pandemin, pengar som gått till droger och sprutor som förvarats i lokalerna.

– Naturligtvis blir jag förvånad över det som har kommit fram. Det som är viktigt för mig är hur de här personerna responderar på det som har kommit fram. Vi kommer naturligtvis ha samtal med dem, det är så man gör som arbetsgivare. Jag kommer att ställa frågor om vad som egentligen har försiggått där och de får svara och kommentera på rapporten, säger Norrtälje kommuns socialdirektör Annica Blomsten.

Vad reagerar du starkast på av det som har kommit fram?

– Jag kan inte säga att jag reagerar på en sak eller en annan. Det är ju uppenbart sammantaget att det inte har skötts enligt gängse normer och regler som vi har i att driva kommunal verksamhet. Det är den totala bilden som jag reagerar på, hur saker och ting har uppstått långt utanför uppdraget.

Vilka saker då?

– Man har hanterat swish, det har varit julfest och hantering av sprutor. Det ligger långt utanför grunduppdraget i en verksamhet som skulle erbjuda frukost till personer som lever i utanförskap. Det var det som var uppdraget, ingenting annat, säger Annica Blomsten.

Swishbetalningarna kom faktiskt till hennes kännedom redan i augusti förra året.

– Jag uppmanade ansvarig chef att genast se till att det där upphörde. Det ligger inte inom det kommunala uppdraget att ta emot kontanter och donationer på det sättet. Ansvarig chef har berättat på nämnden att det här hade upphört och att det hade bildats någon förening som skulle kunna vara mottagare för donationerna istället för den här personen som har tagit emot pengarna (Grindstugans föreståndare Anja Molin, reds anm).

Det kan ju rimligtvis inte ha varit sant?

– Jag kommer inte riktigt ihåg när de sa att föreningen bildades, men det var väl där någon gång under hösten. Jag utgick ifrån att man upphörde med det utifrån det direktivet och att man sedan har bildat en förening. Jag utgick naturligtvis också ifrån att man inte tog emot några fler donationer. Vi tar inte emot swish i kommunal verksamhet, säger Annica Blomsten.

Fick du också veta då att pengarna inte redovisades ordentligt?

– Nej, jag visste bara att man hade tagit emot swish. Jag tänkte att det var vid något enstaka tillfälle.

Hur kunde något sådant här hända i en kommunal kärnverksamhet?

– Jättebra fråga. Jag har hållit på med socialtjänst i över 30 år och aldrig stött på något liknande. Man får väl säga att det handlar om bristande omdöme från de personer som har varit involverade i detta, säger Annica Blomsten.

Det fanns dock även personer på Grindstugan som försökte meddela chefer och slå larm om systematiska missförhållanden.

– Är det så att man som chef får kunskaper om att det förekommer felaktigheter i en verksamhet så är man skyldig att åtgärda och påbörja utredning och se till att den där typen av missförhållanden upphör. Man har både ett arbetsmiljöansvar och ett arbetsgivaransvar att hantera de sakerna på ett korrekt sätt. Det ingår så att säga i chefsuppdraget, säger Annica Blomsten.

Hur illa ser det ut för socialtjänsten att stå som ytterst ansvarig för sprutförvaring och julfester med alkohol?

– Det är det vi ställer frågor om, hur har man resonerat och vad är det man egentligen man har hanterat? Du har ju fått utredningen samtidigt som jag fick den, det var igår så jag kan inte gå in djupare på det. Vi har påbörjat samtalen med berörda parter och de kommer att få svara på de här frågorna. Men jag blir mäkta förvånad över att man bjuder in till en julfest mitt under en pågående pandemi, säger Annica Blomsten.

Grindstugan stängde den 1 mars och öppnade igen en vecka senare. Verksamheten har ny ledning och granskas enligt Annica Blomsten genom ett ”närmare ledarskap”. På längre sikt vill kommunen dock inte driva Grindstugan överhuvudtaget.

– Jag för dialog med olika frivilligorganisationer som är intresserade av att driva verksamheten. Det uppdraget har vi haft hela tiden att söka en annan utförare. Tanken har aldrig varit att kommunen skulle driva den här verksamheten, utan grundidén är att det ska drivas av frivilligorganisationer. De har strukturen för att kunna hantera det här med donationer och liknande eftersom det gäller människor som har stora behov men som inte alltid vill ha kontakt med socialtjänsten, säger Annica Blomsten.

Hon påpekar att Grindstugan har drivits med pengar som egentligen var avsatta som föreningsbidrag. Delvis är det kanske ur denna hybrid mellan kommunal och ideell verksamhet som missförhållandena på Grindstugan har uppstått.

– Det är lätt att det kan bli så. Det finns ett starkt engagemang och många som brinner för målgruppen och det tycker jag är jättebra. Men det finns en skillnad mellan att vara en förening och driva den här typen av verksamhet och att vara kommunal.

Vilka föreningar är det som är intresserade av att ta över Grindstugan?

– Det vill jag inte gå in och svara på just nu eftersom vi är i uppstarten av de här kontakterna, säger Annica Blomsten.

Hur ser framtiden ut för de ansvariga personer som fortfarande är avstängda från sina tjänster?

– Vi har samtal med dem och de samtalen kommer att fortsätta. Så får vi se vad vi landar i.

Kommer de att kunna jobba kvar efter det här?

– Som jag sa: vi har samtal med dem och så får vi se vad vi landar i, säger Annica Blomsten.

När kommer det att vara färdigt?

– I närtid, hoppas jag. Det är personalärenden, det är information, samtal och förhandlingar som ska till. Ibland går det fortare, ibland tar det lite längre tid beroende på vad man kommer överens om och vad man landar i är lämpligt.

Föreståndaren Anja Molin har skrivit på Facebook att hon har lämnat in alla sina transaktioner och digitala kvitton. Stämmer det?

– Jag kan inte svara på det, säger Annica Blomsten.