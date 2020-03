Skicka in dina bilder på Guldbron – NT sänder live från Furusund

NT:s sändning från Furusund kommer att starta omkring klockan 08.45 på morgonen och visas på vår sajt.

Lotsen ska kliva ombord på det stora lastfartyget vid fyren Tjärven klockan 07.45 och ekipaget ska enligt planen vara nere vid Slussen i Stockholm någonstans mellan klockan 12 och 15.

Om allt går som planerar passerar fartyget mellan Furusund och Yxlan vid klockan 09 och Oxdjupet vid Rindö strax efter klockan 12.

Men det hela hänger på vädret. Blåser det mer än 10-12 meter per sekund kommer lotsen att slå stopp i maskin och vänta tills det mojnar.

På sajten vesselfinder.com kan du följa fartyget Zhen Hua 33 i realtid.

Bron som är tillverkad i ett stycke och ska förbinda Södermalm med Gamla stan har då varit till sjöss i 70 dagar från Kina till Sverige. När nya Slussbron är monterad på plats kommer den att målas i en guldgul färg som ska harmonisera med fasaderna i området, skriver Stockholm stad på sin hemsida.

NT vill gärna visa både läsarbilder och filmklipp på fartyget med sin rekordstora last när det passerar genom skärgården.

Stockholm stad har också bjudit in allmänheten att vara med och välkomna Guldbron när den anländer till Slussen. Det evenemanget kommer att ske någon gång mellan klockan 12 och 15, men troligtvis vid 14-tiden - beroende på väder och vind.