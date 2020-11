Sirius vinner upphandlingen av samhällsresor: ”Vi kan bara utgå ifrån att de följer avtalet”

Tidsbundna samhällsbetalda resor innefattar färdtjänst, skoltaxi och arbetsresor för personer med funktionsnedsättning. Det är en tjänst som kommunen köper av en entreprenör, för närvarande företaget Samtrans, vars avtal håller på att löpa ut. Vinnaren i den nya upphandlingen är Sirius omsorg, ett Stockholmsföretag som redan utför samma tjänst på tolv olika kontrakt runtom i regionen.

Sirius har ungefär 300 fordon i drift och omsatte en halv miljard kronor under förra året.

– Vi har företrädesvis varit verksamma nära Stockholm och kommunerna runtom och nu känner vi oss mogna att flytta fram våra positioner. Jag väntar med spänning på att överprövningstiden ska gå ut så att vi kan börja planera, säger Sirius verksamhetschef Anders Malmqvist.

Sirius kliver in i ett känsligt läge, då Norrtälje kommuns trafikupphandlingar har trasslat ordentligt under lång tid. Avtalet med Samtrans förlängdes inte efter klagomål på bristande punktlighet, och även Sverigetaxi har fått kritik för samma sak. För ett par veckor sedan avslöjade NT att skolbussentreprenören Bergkvarabuss tankar diesel i strid med kommunens avtal.

– Jag har följt med i kritiken, och jag kan inte svara på varför de andra har brustit. Jag vet bara hur jag går tillväga för att skapa en bra trafik. Man hittar inte mycket på oss, och det tycker jag är en temperaturmätare på vår förmåga, säger Anders Malmqvist.

Kommer ni att följa avtal och regler?

– Uppenbarligen gör vi det på andra ställen och förhoppningsvis kommer vi att göra det i Norrtälje kommun. Det finns inte en enda entreprenad som inte har avvikelser som man vill undvika, men det gäller att se till att de inte är systematiska, säger Anders Malmqvist.

Kommer ni att rekrytera chaufförer lokalt?

– Vi har en sådan arbetsbrist att vi inte kommer att rekrytera någonstans. Vi har övertalig personal som vi inte har korttidspermitterat eller sagt upp. I första hand använder vi oss av dem, säger Anders Malmqvist.

Sirius omsorg vann upphandlingen med ett bud på knappt 27 miljoner kronor. Det var markant lägre än den avgående entreprenören Samtrans som la sig på 30,6 miljoner och Sverigetaxi på knappt 33 miljoner.

– Kommunen kan aldrig gå i god för att deras leverantörer följer de avtal som de har skrivit på. Det kan ingen köpare av en tjänst göra. Vi kan bara utgå ifrån att de följer avtalet. Sedan har vi ett ansvar att följa upp och kontrollera, säger Peder Stenström, upphandlingschef vid Norrtälje kommun.

De stora förlorarna i kommunens senaste trafikupphandlingar har varit de lokala företagen. Kan kommunen göra något för dem?

– Inte mer än att vi kan sätta in kriterier som gör det lättare för de lokala företagen att få högre poäng, till exempel hur lång restid man har och liknande miljökriterier. Men man kan inte lägga in var ägarna betalar kommunalskatt som ett kriterium, säger Peder Stenström.

Förvaltningen tittar dock just nu på olika möjligheter att anlita fler lokala företag just genom miljöanpassning.

– Det är de lokala aktörerna som får kommunen att rulla. Vi vill ha in lokala aktörer och försöker få in dem, bland annat genom att dela in upphandlingar i flera delar. Men vi har ett annat ansvar också, nämligen att hålla nere kostnaderna, säger Peder Stenström.