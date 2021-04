Silly season-bloggen: Rådmansö siktar mot övre halvan – med nyförvärv från lokalrivalen: ”Gillar att dribbla”

Följ, kommentera och diskutera ditt lokala fotbollslag i chatten nedan. Under liverapporten kommer faktarutor med klara nyheter att uppdateras löpande.

Har du tips eller nyheter? Lämna ett tips i kommentarsfältet nedan eller mejla till [email protected], [email protected], eller [email protected]!

Fakta:

Klara övergångar (uppdateras löpande)

Rimbo IF (division 1 norra Svealand dam)

In: Amanda Bergström (IK Uppsala), Stina Huss (Sandvikens IF), Martina Bergström (Häverödals SK), Sara Sandgren (Häverödals SK), Agnes Arctaedius (BKV Norrtälje)

Ut:

BKV Norrtälje (division 3 norra Svealand herr)

In: Jesper Lindberg (Råby-Rönö IF), Abdimalik Mohammed Abdulle (Hammarby IF), Oliver Jernelöf (IFK Stocksund), Sergio Gonzalez (klubb okänd), Christopher Harris (klubb okänd), Jacob Norrman (Roslagsbro IF)

Ut: Kjell Jönsson (ny klubb ej klar), Alexandar Mutic (KPV, Finland), Marcus Storäng (Rådmansö SK)

Rådmansö SK (division 4 Uppland herr)

In: Marcus Storäng (BKV Norrtälje), Simon Chamoun (Rimbo IF), Santtu Suopanki (Rimbo IF), Rasmus Rehnberg (Rimbo IF), Marcus Malm (Roslagsbro IF), Marcus Kokk (tillbaka efter att ha tagit en paus under fjolåret)

Ut: Anton Furevik (Roslagsbro IF), Karl Bergh (Rimbo IF)

Häverödals SK (division 4 uppland dam)

In: Asmir Arifovic (tränare), Emelie Valfridsson (tillbaka från graviditet), Elina Jansson (Östhammars SK), Michaela Haglund (tillbaka efter paus från fotbollen), Emma Larsson (tillbaka efter paus från fotbollen)

Ut: Martina Bergström (Rimbo IF), Ingela Björling (slutar/Rimbo IF), Erika Hagström (slutar)

Rådmansö SK (division 4 Uppland dam)

In: Christer Rosendahl (tränare), Emma Hellström (Riala GoIF)

Ut:

Rimbo IF (division 5 södra Uppland herr)

In: Karl Bergh (Rådmansö SK), Raiko Käer (Edsbro IF), Nicolas Gaete (Täby), Alexis Gaete (Täby), Cristian Mena (Rimbo IF:s juniorer), Samuel Arctaedius (USA)

Ut: Simon Chamoun (Rådmansö SK), Santtu Suopanki (Rådmansö SK), Rasmus Rehnberg (Rådmansö SK), Karl Pettersson (Rö IK), Anton Hermansson (Väddö IF), Franco Aros (Rö IK)

Riala GoIF (division 5 södra Uppland herr)

In:

Ut:

Roslagsbro IF (division 5 södra Uppland)

In:

Ut:

Rö IK (division 5 södra Uppland)

In: Karl Pettersson (Rimbo IF), Jesper Westerholm (Rimbo IF), Simon Carlsson (Lohärads IF), Rasmus Söderqvist (Lohärads IF), Zackarias Laprasit (BKV Norrtälje), Kim Estmark (Lohärads IF), Dennis Skogsfjord (Lohärads IF), Pontus Lundqvist (IFK Österåker), Franco Aros (Rimbo IF)

Ut: Daniel Bengtsberg (Riala GoIF)

BKV Norrtälje (division 5 östra Uppland dam)

In: Jenny Torngren (Roslagsbro IF) Andrea Nemeth (comeback)

Ut: Johanna Johansson (bytt jobb), Sofia Stålkrantz (flyttat), Agnes Arcataedius (Rimbo IF)

Riala GoIF (division 5 östra Uppland dam)

In: Johnny Hakala (tränare), Michael Huldén (assisterande tränare)

Ut: Tommy Karlsson (tränare), Emma Hellström (Rådmansö SK)

Edsbro IF (division 6 östra Uppland)

In:

Ut:

Hallsta IK (division 6 södra Uppland)

In:

Ut:

Väddö IF (division 6 södra Uppland)

In:

Ut:

Lohärads IF (division 6 södra Uppland)

In:

Ut:

Rånäs IF (division 7 östra Uppland)

In: Oskar Sundblom (senast i Rimbo IF)

Ut:

Grisslehamns SK (division 7 östra Uppland)

In:

Ut:

IF Ferro (division 7 östra Uppland)

In:

Ut:

Söderbykarls IF (division 7 östra Uppland)

In:

Ut: