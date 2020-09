Siffrorna som avgör TV-sända derbyt – därför vinner Lohärad över Edsbro: ”Bäddat för en storseger”

Med fyra matcher spelade ligger Lohärads IF sjua i division 6 medan Edsbro IF är tabelljumbo på noll poäng.

Men det är mer än tabelläget som talar för att det blir en seger för Lohärad på söndag, i matchen som NT sänder live med start 16.00.

Målskillnaden

Inget av lagen har varit någon direkt målkanon så långt på säsongen. Faktum är att Edsbro inte har gjort ett enda. Lohärad har hittat nätet sex gånger på de fyra första matcherna och hälften av målen kom senast mot Upplands-Ekeby. Båda lagen har minus i målskillnaden (Lohärad -10 och Edsbro -38), men Edsbros katastrofala facit talar för Lohärad i söndagens derby.

Spelartruppen

Edsbro har dragits med spelarbrist under hela säsongen och ingen av spelarna har deltagit i samtliga fyra matcher. För Lohärads del ser det något bättre ut då Shaip Hasani, Salar Mustafa, Mon Pajaziti och Edwin Jair Quinones Angulo alla har spelat samtliga matcher så långt. Det är ingen strålande uppslutning det heller, men ändå något.

Formkurvan

Underskatta aldrig fenomenet medvind. Lohärads IF tog säsongens första seger senast när Kim Estmark avgjorde med sitt 3–2-mål i 87:e minuten. För Edsbro IF, som fortfarande står på noll poäng, pekar kurvan brant nedåt. Efter förlust med 0–10, 0–10 och 0–15 tvingades man lämna walk over senast mot Karlholm. Fortsätter den trenden så är det bäddat för en storseger för gästerna på söndag.

Men...

Efter coronavirusets inträde i världen så liknar årets fotbollssäsong inget tidigare. För samtliga lag har det varit ett lotteri kring hur många hemma- respektive bortamatcher man får spela den här sommaren. Lohärads IF har dragit nitlotten i det och har endast spelat en hemmamatch så långt och kommer inte spela hemma igen förrän i säsongsavslutningen mot Karlholm.

Edsbro, å andra sidan, har spelat två matcher hemma, som dock har slutat med storförluster. Hemmaplansfördelen har man och Lummevi IP kan man. Är det någon faktor som talar för Edsbro på söndag så är det just den. Att man spelar hemma. Men utan en rejäl nivåhöjning på spelarfronten så får man nog ställa in sig på ytterligare en förlust.