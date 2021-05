SIF Norrtelje trippelvärvar – och siktar högt: ”Kan slåss mot de stora lagen”

SIF Norrtelje har varit aktiva under försäsongen. Laget har bland annat plockat in målkungen Jonas Granberg. Dessutom har tränaren Fredrik Persson och trotjänaren Robert Ericson förlängt sina avtal med klubben. Nu har laget gjort klart med tre ytterligare nyförvärv. Det handlar om Axel Ringblom, Arvid Johansson och Christoffer Johansen.

– Det här känns väldigt kul och inspirerande inför den nya bandysäsongen. Nu kan vi verkligen slåss mot de stora lagen i division 1. Alla som kommit in är bandyskolade killar som verkligen kan bandy och det behövs, säger Fredrik Persson.

Vad är de för spelartyper?

– Arvid kommer in som en ny målvakt. Han är fostrad inom Uppsalabandyn, och nu kommer han in i ett perfekt läge. En av våra andra målvakter, Fabian Thoresson, ska hoppa in i lumpen i höst och missar hela säsongen. Så nu har vi Arvid tillsammans med ”Robban” (Robert Ericson) i mål. Det känns jäkligt stabilt.

– Sen har vi fått in en försvarare, en libero. Det handlar om Christoffer. Han är en ung kille som ansluter från Uppsala och kommer göra oss starkare.

– Och så har vi Axel. Han är mittfältare och kommer in med en del rutin. Han är fostrad i Norrtelje BF:s ungdomslag och kommer nu hem igen.

Axel Ringblom kommer även att ha en roll i tränarstaben.

– Ja, precis. Han kommer vara assisterande tränare och hjälpa till lite i bakgrunden. Han har jättemycket kunskap och passar in i den rollen. Dessutom har vi behövt få in några till i ledarstaben, så att man kan bolla lite idéer och så vidare. Där kommer Axel in lägligt, och vi har även en till assisterande tränare på väg in, säger Persson.

Hur ser det ut på spelarfronten? Vill ni ta in några fler spelare eller är ni nöjda med hur det ser ut?

– Jag tycker att vi ska vara nöjda med hur det ser ut. Vi måste behålla våra unga spelare och egna produkter, och nu har vi även fått in lite stabilitet. Jag tror att vi stänger truppen nu.

Och det är ingen som har lämnat laget under den senaste tiden?

– Nej, ingen alls. Vi har fått behålla alla, förutom ”Fabbe” som ska hoppa in i lumpen. Men jag hoppas att han kommer tillbaka efter det, till säsongen 2022/2023 kanske. Han är en av de unga och lovande spelarna som vi gärna behåller i klubben.