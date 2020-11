SERIESTART. NT granskar sexhandeln – lätt att köpa en kvinnas kropp i Norrtälje

Inför NT:s artikelserie om sexhandel har vi träffat före detta prostituerade. Vi har pratat med människor som arbetar mot trafficking. Vi har varit inne på eskortsidor, där olika män recenserar kvinnor de har köpt sex av. Vi pratat med personer som arbetar med att rehabilitera så väl sexhandelns offer som torskar, och vi har mött upp sexköpare i Norrtälje.

Efter varje intervju har vi slagits av hur normaliserad den här brottsligheten ändå tycks vara, trots att de flesta utåt sett rynkar på näsan åt fenomenet. Enligt Folkhälsomyndigheten har var tionde svensk man köpt sex. Var tredje person av de som döms för brottet är född på 90-talet.

Det här är alarmerande information. Ändå är straffet för att köpa sex i dag endast dagsböter. Hur kommer det sig att den här brottsligheten är inom samma straffkategori som exempelvis nedskräpning?

De vi har mött som har arbetat inom sexindustrin, eller nära de utsatta kvinnorna, vittnar om att sexköpare vill göra saker med sexhandelsoffer som de inte får eller vill göra med sina flickvänner eller fruar.

Inom psykologi kallas detta Hora/Madonna-komplexet. Teorin handlar om att samhället historiskt sett, och än i dag, har svårt att se flickor och kvinnor som sexuellt sammansatta individer. Vi har horan som används till sex, sedan har vi madonnan som man exempelvis skaffar barn med. Detta är en hårdragen förklaring – men den återfinns alltså i de miljöer där flickor och kvinnor exploateras i sexuella syften.

Att krossa sex- och människohandeln handlar därför bara delvis om strängare och mer avskräckande straff. Om vi ska tro på de som arbetar med de utsatta barnen, tonåringarna och kvinnorna handlar det också om en radikal förändring av normer och attityder.

En flicka eller en kvinna är inte en handelsvara. Hon är inte heller antingen en hora eller en madonna. En sexköpare kan låtsas att den kropp han betalar för på väg hem från jobbet, före fredagsmyset med sambon, inte är något annat än just en kropp.

Han kan låtsas att tjejen han träffar tycker om det han gör med henne - då hon har valt att delta i transaktionen. Men han kommer aldrig ifrån att det saknas samtycke i deras möte.

Ett sexköp är per definition ett övergrepp, eftersom personen som blir köpt per definition är i ett utsatt läge. Kontraktet gör nämligen gällande att han äger henne under den tiden som han har betalat för.

I en enkät som Trygg i Norrtälje kommun presenterade för snart ett år sedan framkom att var tionde flicka i nian har erbjudits pengar för att i utbyte utföra en sexuell tjänst eller för att skicka sexuellt material.

Det är en siffra vi inte kan blunda för, lika lite som vi kan blunda för att mörkertalet för de som köper sex av så väl svenska tonåringar som traffickingoffer är enormt. Det uppger polisen i en intervju med NT, som publiceras längre fram i veckan.

Mörkertalet är enormt, men vi har trots allt lyckats få kontakt med förvånansvärt många sexköpare. Männen finns i hela kommunen - från Hallstavik i norr till Länna i söder - och vi har mött upp två av dem på stan. De artiklarna kommer du också kunna ta del av i dagarna. Vi börjar med Gabriella Kärnekull-Wolfes berättelse, om hur hon började sälja sex endast 15 år gammal.

Att köpa en kropp - En serie i 16 delar

Del 1 - "Ett snabbt sexköp innan fredagsmyset". Därför startar NT en granskning av sexhandeln.

Del 2 - Gabriella Kärnekull Wolfe blev som 15-åring groomad till att sälja sex. När hon var 19 år tog hon sig loss, och skapade nätverket #intedinhora

Del 3 - Socialtjänsten och Trygg i Norrtälje kommun berättar om hur de arbetar med grooming och sexhandel bland unga.

Del 4 - NT startar ett tinderkonto och får kontakt med Norrtäljemän som ville köpa sex av studenten "Maja".

Del 5 - NT träffar polisens regionala sektion för sexhandel och människohandel.

Del 6 - En åklagare med spetskompetens på sexualbrott berättar om hur brottsligheten hanteras i dag, och om straffskalan.

Del 7 - NT möter upp en av de män som vill köpa sex av påhittade "Maja".

Del 8 - NT möter upp ytterligare en man som vill köpa sex med "Maja", i tron om att hon är en 17-årig tjej - det vill säga minderårig.

Del 9 - Norrtäljepolisen kommenterar det underlag vi har fått fram, samt berättar om hur de arbetar med den här brottsligheten.

Del 10 - Andrea från anti trafficking-organisationen Talita berättar om arbetet med att rehabilitera sexhandelns offer.

Del 11 - NT har prata med organisationen Köpare av sexuella tjänster, som arbetar med att hjälpa sexköpare att sluta köpa sex.

Del 12 - Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen uttalar sig om hur hon vill sätta punkt för sexhandeln.

Del 13 - Läsarnas reaktioner - så tänker ni om den här brottsligheten.

Del 14 - Norrtäljes politiker ger sin syn på saken.

Del 15 - NT har pratat med en psykolog om varför så mycket som var tionde man är beredd att betala för sex.

Del 16 - Avslutningskrönika: "De slår liv i spillror - med ett leende på läpparna".